Testpflichten für Ungeimpfte statt Lockdown : Laschet verteidigt Corona-Beschlüsse der Bund-Länder-Runde

Düsseldorf Nach den Beratungen der Regierungschefs von Bund und Ländern am Dienstag hat NRW-Ministerpräsident Armin Laschet die Beschlüsse verteidigt. Die sehen unter anderem ein Ende der kostenlosen Corona-Tests vor.

Der nordrhein-westfälische Ministerpräsident Armin Laschet (CDU) hat den Beschluss von Bund und Ländern verteidigt, die Corona-Testpflicht auszuweiten und die Tests ab dem 11. Oktober nicht mehr kostenfrei anzubieten. „Wir werden mehr testen, statt zu schließen“, sagte der Kanzlerkandidat der Union am Dienstag in Düsseldorf nach den Beratungen der Regierungschefs von Bund und Ländern. „Es wird keinen weiteren Lockdown geben, sondern mehr Testpflichten für Ungeimpfte.“

„Wo Menschen für längere Zeit in einem Innenraum auf fremde Menschen treffen, muss klar sein, dass alle geimpft oder genesen oder getestet sind“, betonte Laschet. Die sogenannte „3G-Regel“ sieht vor, dass bestimmte Einrichtungen und Freizeitangebote spätestens ab dem 23. August grundsätzlich nur noch von Geimpften, Genesenen oder negativ Getesteten betreten werden dürfen. Das soll etwa in Hotels, Fitness-Studios, Schwimmbädern, beim Friseur oder in Restaurants gelten. Ausgenommen sind Kinder bis zum 6. Lebensjahr und Schülerinnen und Schüler, die regelmäßig getestet werden.