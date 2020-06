Corona-Folgen : NRW verlängert Maskenpflicht

Düsseldorf Ministerpräsident Armin Laschet hält an den Kontaktbeschränkungen im Land für zwei weitere Wochen fest. Im Kreis Gütersloh gilt der Shutdown nun bis einschließlich 7. Juli. Das OVG erklärt die Beschränkungen für rechtens.

Nach dem Corona-Ausbruch in Ostwestfalen hat Nordrhein-Westfalens Ministerpräsident Armin Laschet (CDU) den Shutdown für den Kreis Warendorf aufgehoben. Im Kreis Gütersloh bleiben die Einschränkungen hingegen wie bisher für eine weitere Woche bis einschließlich 7. Juli bestehen. Dies sei als Vorsichtsmaßnahme zu verstehen, um ein Überspringen des Virus auf die Gesamtbevölkerung endgültig ausschließen zu können, sagte Laschet am Montagnachmittag. Der Ministerpräsident begründete die Entscheidung mit dem Ergebnis von rund 40.000 Tests und mit Experten-Aussagen.

Für ganz Nordrhein-Westfalen werden die Regeln der Coronaschutzverordnung laut Laschet erneut verlängert: Die Maskenpflicht in Handel und in öffentlichen Verkehrsmitteln sowie die geltenden Kontaktbeschränkungen bleiben mindestens bis zum 15. Juli 2020 bestehen.

Der Ministerpräsident will in Gesprächen mit dem Bund und den Ländern darauf dringen, im Fall von Corona-Ausbrüchen die erforderlichen Einschränkungen des öffentlichen Lebens noch stärker lokal zu begrenzen. Von 30 Städten im Kreis Warendorf gebe es in fünf keinen einzigen Infektionsfall, sagte Landrat Olaf Gericke (CDU). Dies würde aus seiner Sicht die Akzeptanz der Maßnahmen in der Bevölkerung erhöhen.