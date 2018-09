Laschet eröffnet Kölner Ditib-Moschee mit Erdogan nicht

Köln NRW-Ministerpräsident Armin Laschet steht für eine Moschee-Eröffnung mit dem türkischen Präsidenten Recep Tayyip Erdogan nicht zur Verfügung. Die Landesregierung weist damit eine Darstellung des Islamverbands Ditib zurück.

Am Dienstag hatte die Ditib mitgeteilt, Laschet werde die Zentralmoschee im Rahmen seines Deutschlandbesuchs am 29. September eröffnen. Die Fehlinformation geht offenbar auf eine Meldung der türkischen Nachrichtenagentur Anadolu zurück, die Erdogan zitiert hatte. Von Erdogans Reaktion auf Laschets Absage dürfte nun abhängen, ob das Treffen Laschets mit Erdogan überhaupt noch zustande kommt.

SPD-Oppositionsführer Thomas Kutschaty sagte dazu: „Ich erwarte, dass Armin Laschet das Gespräch mit Herrn Erdogan dazu nutzt, die Situation der vielen inhaftierten Deutschen in der Türkei anzusprechen. Wenn Herr Erdogan nicht bereit sein sollte, über die Verletzung der Menschenrechte in seinem Land zu diskutieren, sollte Herr Laschet Herrn Erdogan nicht einladen.“

Der Islamverband Ditib steht schon seit Längerem in der Kritik, weil er direkt dem türkischen Staat unterstellt ist. Die Zentralmoschee in Köln-Ehrenfeld wurde im Juni 2017 eröffnet – allerdings nicht offiziell. Der Grund dafür liegt angeblich in einer direkten Order von Staatspräsident Erdogan, heißt es aus dem Umfeld der Ditib. So habe Erdogan ausdrücklich klargestellt, dass die Moschee nur durch ihn eingeweiht werden dürfe. Er aber erst als Staatsgast nach Deutschland reisen könne, wenn sich die politische Situation in der Türkei sowie das Verhältnis mit der Bundesrepublik verbessert habe. Der Putschversuch in der Türkei im Juli 2016 und die darauffolgenden Inhaftierungen – auch deutscher Bürger – hatten die Beziehungen zwischen beiden Ländern damals schwer erschüttert.