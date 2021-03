„Brauchen klare Regeln“ : Laschet droht Corona-Testpflicht für Schüler an – Schulöffnungen nach Ostern unklar

Ein Schüler macht seinen ersten Corona-Schnelltest. Foto: dpa/Holger John

Düsseldorf NRW-Ministerpräsident Armin Laschet war am Abend in der ZDF-Talkshow „Markus Lanz“ zu Gast. Dort wies er darauf hin, dass ein Teil der Eltern einen Test für ihre Kinder in der Schule verweigerten. Die SPD macht dazu einen konkreten Vorschlag.

Die SPD im Düsseldorfer Landtag spricht sich dafür aus, dass ein negatives Testergebnis nach den Osterferien Voraussetzung für die Teilnahme am Präsenzunterricht ist. Diesen Test sollten die Schüler aber zu Hause machen können, so SPD-Bildungsexperte Jochen Ott. In der Schule könnten sie das Test-Set dann gegen ein frisches und vom Land bezahltes eintauschen. „Schülerinnen und Schüler, die keinen Test durchführen wollen, bleibt die Teilnahme am Distanzunterricht“, so Ott.

Lesen Sie auch Zahlen für NRW : Jeder fünfte Schüler verweigert Selbsttest

Ministerpräsident Armin Laschet (CDU) hatte zuvor mit einer Corona-Testpflicht für Schüler in Nordrhein-Westfalen gedroht, weil immer mehr Eltern sorge haben, dass sich ihre Kinder bei den Tests verletzen. In der ZDF-Sendung „Markus Lanz“ sagte er am Dienstag: „Jetzt werden wir überlegen müssen, müssen wir eine Testpflicht einführen? Denn es kann natürlich nicht jedes Kind für sich dann sagen, 'ich lasse mich einfach nicht testen'.“

Laschet ergänzte: „Wenn es so weiter geht, wird es eine Testpflicht geben.“ Man merke jetzt – anders als im vergangenen Jahr – dass Kinder viel stärker von Mutationen des Virus betroffen seien. „Deshalb brauchen wir da klare Regeln.“

Unsere Redaktion hatte zuvor von Schätzungen des Lehrerverbands berichtet, wonach etwa jeder fünfte Schüler einen Test in der Schule verweigere.

„Ich kann Stand heute nicht definitiv sagen, dass die Schulen nach den Osterferien aufmachen“, sagte der Politiker im Lanz-Talk. Mit dem Thema werde man sich in den nächsten Tagen „sehr sorgsam beschäftigen müssen“, so Laschet. „Weil es anders als im letzten Jahr jetzt nicht um die Frage geht: Kriegen die Kinder gute Bildung? Jetzt geht es um Gesundheitsschutz.“ Wenn die Schulen schließen sollten, brauche man allerdings eine deutschlandweite Regelung, sagte Laschet.

Das Thema kam auf, als Ärztin Carola Holzner einwarf, dass zwar Impfen Sache des Bundes, die Schulen aber Sache der Länder seien. So wollten etwa Dortmund und Duisburg ihre Schulen schließen – Laschet habe das aber verhindert, sagte Lanz. Warum? „Da gab es klare Regeln“, so der Politiker. „Ab 100 gilt es, dass man mit den Landkreisen spricht. Da war das Ziel der Schulministerin, es ist zu simpel, einfach zu sagen: Schule schließen. Wir wollen wenn ein Gesamtkonzept für die ganze Stadt.“ Duisburg und Dortmund hätten kein oder erst verspätet ein Gesamtkonzept vorgelegt, deswegen habe man die Schulen dort nicht geschlossen.

(peng/mpi/dpa)