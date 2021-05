Termin steht nun fest : NRW wählt am 15. Mai 2022 seinen Landtag

Der Landtag in Düsseldorf: Am 15. Mai 2022 wird in NRW gewählt. Foto: dpa/Jan-Philipp Strobel

Düsseldorf Der neue Landtag Nordrhein-Westfalens soll am 15. Mai 2022 gewählt werden. Das hat das Innenministerium am Dienstag mitgeteilt. Rund 13,2 Millionen Menschen werden zur Wahl aufgerufen sein.

Nach der Landesverfassung muss ein neuer Landtag im letzten Vierteljahr der Wahlperiode gewählt werden. Alternativtermine hätten in den Osterferien, kurz danach oder an sogenannten Brückenwochenenden gelegen. Dies hätte sich aus Sicht des Innenministeriums aber „nachteilig auf die Wahlbeteiligung und auf den Wahlkampf auswirken können.“ Daher sei der 15. Mai am besten geeignet. Die letzte Landtagswahl war am 14. Mai 2017.