SPD fordert ein Monitoring Lange Wartezeiten in Ausländerbehörden? – Keine Übersicht in NRW

Die SPD will das nicht so stehen lassen. Noch im Februar habe Paul von im Schnitt 18 Monate langen Verfahren bei besonders belasteten Einbürgerungsbehörden gesprochen, sagte Volkan Baran, integrationspolitischer Sprecher der Fraktion. „Nun gesteht das Ministerium ein, dass eine genaue Datenbasis zur Lage in den Ausländer- und Einbürgerungsbehörden fehlt. Offenkundig ist Integrationsministerin Paul im Blindflug unterwegs. Wie will sie Kommunen angesichts der enormen Aufgaben so zielgerichtet unterstützen?“