Untersuchungsausschuss zur Rahmede-Talbrücke Aufklärung zum Brücken-Desaster nur bis ins Jahr 2017 – „Wovor haben Sie Angst?“

Der Ausschuss wird sich mit den Vorgängen ab 2017 bis heute befassen – also beginnend mit der Zeit, in der der heutige Ministerpräsident Hendrik Wüst (CDU) noch Verkehrsminister war. Was davor, als die SPD regierte und die Verkehrsminister stellte, richtig oder falsch oder gar nicht entschieden wurde, bleibt außenvor. CDU und Grüne hätten das gern geändert und legten – erfolglos – einen entsprechenden Vorschlag vor. „Was haben sie zu verbergen?“, fragte Jörg Geerlings (CDU) in Richtung der Opposition. „Warum haben Sie Angst davor, die Amtszeit der SPD-Minister Voigtsberger und Groschek beleuchten zu lassen?“ Wirkliche Aufklärung müsse bereits im Jahr 2011 ansetzen – da war der Rahmede-Brücke bei einer Prüfung die bescheidene Zustandsnote „Drei“ gegeben worden. Sie sei nicht ab 2017 plötzlich schlechter geworden. Der Redner der Grünen, Martin Metz, schlug in die gleiche Kerbe: Wenn der Untersuchungsausschuss überhaupt einen Nutzen haben solle, „dann sollte man auch wirklich die gesamte Historie dieser Brücke und der Entscheidungen, wie sie getroffen wurden, untersuchen“.