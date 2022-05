„NRW-Check“ : Zwei Drittel der SPD-Anhänger sehen Regierungsauftrag bei Wüst

Düsseldorf Eine Sonderauswertung des „NRW-Checks“ zeigt, dass sich die meisten Bürger ein schwarz-grünes Bündnis in NRW wünschen. Selbst bei den Anhängern der SPD sind mehr als zwei Drittel der Meinung, der CDU-Ministerpräsident solle eine Koalition schmieden.

Eine erste Blitzumfrage kurz nach der Landtagswahl in Nordrhein-Westfalen zeigt, dass die Wähler in Hendrik Wüst den nächsten Ministerpräsidenten sehen. Das Meinungsforschungsinstitut Forsa befragte für den „NRW-Check“ im Auftrag von 39 nordrhein-westfälischen Tageszeitungen am Tag nach der Wahl 1008 Wahlberechtigte nach ihrer Meinung und Einschätzung. Über zwei Drittel der Wahlberechtigten an Rhein und Ruhr meinen, dass aufgrund des Wahlergebnisses die CDU mit Hendrik Wüst den Auftrag hätte, die neue Landesregierung zu bilden. Während die CDU-Anhänger wenig überraschend zu 100 Prozent den Regierungsauftrag bei Wüst sehen, sind auch im Lager seines Kontrahenten Thomas Kutschaty (SPD) 68 Prozent der Meinung, Wüst müsse dies tun. Bei den Grünen sind es 75 Prozent, bei der FDP 81 Prozent, bei der AfD 63 Prozent.