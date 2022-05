Kurz vor der Landtagswahl : Wüst und Kutschaty duellieren sich ein letztes Mal im TV

Solingen Hendrik Wüst (CDU) und Thomas Kutschaty (SPD) kämpfen bis zum Schluss um die Stimmen der Wähler und Wählerinnen. Wer kann beim letzten TV-Duell vor der Landtagswahl überzeugen? Alles, was Sie wissen müssen.

Statt Fünfkampf heißt es jetzt Eins-gegen-Eins. Am Donnerstag, den 12.05, treffen Ministerpräsident Hendrik Wüst (CDU) und sein Herausforderer Thomas Kutschaty (SPD) in der „Alten Schloßfabrik“ in Solingen aufeinander. Der WDR übertragt das Duell der beiden Spitzenkandidaten live ab 20:15 Uhr. Für beide Politiker bietet das die Gelegenheit, unentschlossene Wähler für die eigene Partei zu mobilisieren. 75 Minuten lang werden sie sich den Fragen der WDR-Chefredakteurinnen Ellen Ehni und Gabi Ludwig stellen.