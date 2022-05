Landtagswahl NRW 2022 : Der Wahl-O-Mat zur NRW-Landtagswahl

Der Wahl-O-Mat der Bundeszentrale für politische Bildung für NRW ist da. Foto: dpa/Oliver Berg

Düsseldorf Am 15. Mai werden die Bürger in NRW vor die Wahl gestellt. Welche Partei passt zu ihrer politischen Meinung und sollte in den Landtag einziehen? Der Wahl-O-Mat kann dabei als Entscheidungshilfe dienen. Bei uns können Sie ihn ausprobieren.

Die Landtagswahl in NRW findet am 15. Mai statt. Die Wahl entscheidet über die Zusammensetzung des Landtages in Nordrhein-Westfalen. Der Landtag ist die Volksvertretung der Bürgerinnen und Bürger und ist maßgeblich für die Gesetzgebung verantwortlich.

Der Wahl-O-Mat der Bundeszentrale für politische Bildung (bpb) gibt seit 2002 für Wahlen in Deutschland eine Hilfestellung. Das Tool hat sich bei vielen zu einer festen Informationsgröße im Vorfeld von Wahlen etabliert, nach Angaben des bpb wurde es insgesamt bereits über 85 Millionen Mal genutzt.

In Kooperation mit der bpb bieten wir Ihnen den Wahl-O-Mat direkt hier auf RP ONLINE zum Ausprobieren an. Weitere Informationen zur Funktionsweise und weitere Hintergründe finden Sie in diesem Artikel.

Wie funktioniert der Wahl-O-Mat?

Die an der Wahl teilnehmenden Parteien haben verschiedene Thesen des Wahl-O-Maten beantwortet, mit denen möglichst viele Themen abgedeckt werden sollen. Diese insgesamt 38 Thesen werden Ihnen eine nach der anderen angezeigt. Nun können Sie zu diesen Thesen mit „stimme zu“, „stimme nicht zu“, „neutral“ oder „These überspringen“ Stellung beziehen.

Nach der Beantwortung aller Thesen können Sie den Punkten, die Ihnen besonders wichtig sind, mehr Gewichtung geben. Diese gewichteten Thesen zählen doppelt bei der Berechnung des Ergebnisses. Zum Schluss können Sie die für Sie interessanten oder alle Parteien gleichzeitig für Ihre Auswertung auswählen.

Nun werden Ihre Antworten mit den Positionen der Parteien abgeglichen. Das Ergebnis zeigt Ihnen in Prozent an, wie sehr die Meinungen übereinstimmen. Zudem können Sie im „Parteienvergleich“ sehen, bei welchen Thesen die Parteien übereinstimmen oder sich widersprechen.

Die bpb weist explizit darauf hin, dass die Anwendung keine Wahlempfehlung, sondern ein Informationsangebot über Wahlen ist.

Wie wird ein Wahl-O-Mat erstellt?

Die Thesen des Wahl-O-Mats entstehen in mehreren Workshops, die von einem großen Team erarbeitet werden. Grundlage für die Thesen sind die Partei- und Wahlprogramme der Parteien sowie deren programmatische Aussagen zur Wahl.

In dem redaktionellen Team sind viele Jung- und Erstwähler, die sich zuvor mit einem Online-Formular um die Teilnahme beworben haben, mehrere Politikwissenschaftler, Statistiker und Pädagogen, Experten aus bestimmten Themengebieten und Verantwortliche aus der Bundeszentrale für politische Bildung/bpb und in der Regel den jeweiligen Landeszentralen für politische Bildung. Die Antworten auf die Thesen stammen direkt von den Parteien.

