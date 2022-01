Hilfe bei der Entscheidungsfindung : Wie funktioniert das Online-Tool Wahl-O-Mat bei der Landtagswahl in NRW?

Wie funktioniert das Online-Tool Wahl-O-Mat bei der Landtagswahl in NRW?

Düsseldorf Zu jeder Wahl ist der Wahl-O-Mat der Bundeszentrale für politische Bildung eine wichtige Hilfestellung bei der Entscheidung, wo die Wählerinnen und Wähler ihr Kreuz auf dem Wahlzettel machen. Auch bei der Landtagswahl in NRW kommt das Tool zum Einsatz.

Die Landtagswahl in NRW findet am 15. Mai statt. Die Wahl entscheidet über die Zusammensetzung des Landtages in Nordrhein-Westfalen. Der Landtag ist die Volksvertretung der Bürgerinnen und Bürger und ist maßgeblich für die Gesetzgebung verantwortlich.