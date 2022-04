SPD-Politiker im Porträt : Das ist Thomas Kutschaty

Düsseldorf Thomas Kutschaty kommt aus einer Arbeiterfamilie, macht als erster aus der Familie Abitur, studiert Jura und wird viele Jahre später NRW-Justizminister unter Hannelore Kraft. Ein sozialdemokratischer Aufstieg aus dem Bilderbuch. Seit März ist er Vorsitzender der NRW-SPD.

Kutschaty wurde am 12. Juni 1968 in Essen geboren. Er wuchs im Essener Norden auf. Sein Vater war Eisenbahner. Er selbst machte als erster in seiner Familie das Abitur, studierte Jura und legte beide Staatsexamina ab. Sein Vater war es, der ihn zu den Sozialdemokraten brachte – er nahm ihn schon als Zwölfjährigen mit zu einer Wahlveranstaltung mit Willy Brandt in Essen. Mit 18 Jahren trat Kutschaty in die SPD ein und machte die klassische Karriere vom Ortsverband über die Jusos bis in den Rat der Stadt Essen. Seit dem 8. Juni 2005 ist er Abgeordneter des Landtags von Nordrhein-Westfalen.