Die große NRW-Bilanz : So lief es für Schwarz-Gelb in den Bereichen Schule, Kita und Gesundheit

Kinder und Jugendliche waren durch Schul- und Kitaschließungen Leidtragende in der Pandemie. Foto: dpa/Rolf Vennenbernd

Düsseldorf CDU und FDP waren im Jahr 2017 angetreten, um NRW „freier und sicherer, fairer und moderner zu gestalten“. Doch was wurde tatsächlich erreicht in den Bereichen Schule, Kita und Gesundheit? Eine Bilanz vor der Landtagswahl.

Wir haben die Arbeit der Regierungskoalition von CDU und FDP in Nordrhein-Westfalen unter die Lupe genommen. 2017 umfasste der Koalitionsvertrag 124 Seiten - was konnte umgesetzt werden, welche Projekte wurden unmöglich? Eine Leistungsschau:

Schulen 2017 lag NRW bei den Bildungsausgaben je Schüler im bundesweiten Ländervergleich auf dem letzten Platz. Die schwarz-gelbe Landesregierung hatte sich ins Hausaufgabenheft geschrieben, „beste Bedingungen“ für die Bildung zu schaffen – aber am Geld hat sich nach den Zahlen des Statistischen Bundesamtes nichts Nennenswertes getan. Demnach gab NRW im Jahr 2020 für seine öffentlichen Schulen, von der Grund- bis zur Berufsschule, pro Schüler 7500 Euro aus – das ist sogar mit einigem Abstand der bundesweit niedrigste Wert. An der Spitze steht Berlin mit 12.300 Euro pro Kopf, der Bundesdurchschnitt liegt bei 8500 Euro. Auch bei den allgemeinbildenden Schulen – also ohne Berufsschulen – ist NRW mit 8100 Euro pro Schüler klar das Schlusslicht, hier liegt der Bundesdurchschnitt bei 9200 Euro.

NRW investiert im Ländervergleich am wenigsten in seine Grundschulen. Es mangelt nach wie vor an Lehrkräften, die im Koalitionsvertrag angekündigte „Unterrichtsgarantie“ hat es nicht wirklich in die Praxis geschafft. Was CDU und FDP allerdings versprochen und rasch umgesetzt haben: Sie haben das Schulfach Wirtschaft etabliert, G9 wieder eingeführt und das ungeliebte „Schreiben nach Gehör“ beerdigt.

Kitas „Mehr Zeit für Kinder“ wollte die Landesregierung den Kita-Beschäftigten verschaffen. Beim Personalschlüssel in den Einrichtungen liegt Nordrhein-Westfalen im Ländervergleich im Mittelfeld. Nach einer Erhebung der Bertelsmann-Stiftung kamen im März 2020 auf eine Betreuungskraft statistisch 8,5 Kinder, ein leicht besserer Wert als zwei Jahre zuvor. Was allerdings nicht viel heißen will: Bei der jüngsten Befragung der Gewerkschaft Verband Bildung und Erziehung (VBE) kam heraus, dass 60 Prozent der befragten NRW-Kitas nach eigener Einschätzung zuletzt inzwischen in mindestens einem Fünftel ihrer Zeit so unterbesetzt waren, dass sie der Aufsichtspflicht nicht mehr nachkommen konnten. Und die Tendenz sieht schlecht aus, der Personalmangel war schlimmer als in den Vorjahren. Allerdings fallen dabei Krankheits- und Quarantäne-Ausfälle durch Corona deutlich ins Gewicht.

Und in einem Bereich hat Schwarz-Gelb klar aufgeholt. Unter Rot-Grün lag NRW bei der Betreuung der unter Dreijährigen auf dem bundesweit letzten Platz. Nach den jüngsten nun vorliegenden Zahlen hat das Land sich vorgearbeitet: Bei der Zahl der unter Dreijährigen in der Tagesbetreuung hat NRW Baden-Württemberg, Rheinland-Pfalz, Bayern und Bremen hinter sich gelassen. Die Betreuungsquote lag bei 29,6 Prozent. Der bundesweite Durchschnittswert beträgt 34,4 Prozent.

Gesundheitswesen Mit den Corona-Hotspots Heinsberg und Gütersloh lag NRW lange deutlich über den Corona-Zahlen im Bund. Zuletzt war NRW mit einer Inzidenz von rund 844,3 unter dem Bundesniveau (909,1). Beim Startschuss für die Impfkampagne legte Gesundheitsminister Karl-Josef Laumann (CDU) den Fokus auf Senioren und Schwerkranke in Heimen und hielt für Lieferengpässe eine Reserve zurück. Das kostete im Vergleich zu anderen Ländern Tempo und sorgte für Kritik. Inzwischen liegt NRW bei den Geboosterten mit 61,9 Prozent auf Platz fünf (Bund: 59,2 Prozent).

Erreicht wurde die deutschlandweit höchste Landarztquote mit 7,8 Prozent, bei der sich die Studierenden dazu verpflichten, nach ihrem Abschluss mindestens zehn Jahre in einer unterversorgten Region als Landärzte tätig zu sein. Zudem wurde an der Universität Bielefeld eine entsprechende medizinische Fakultät gegründet, die ersten 60 Studenten begannen dort im Oktober 2021.

Für ein Herzensanliegen und das wohl größte Projekt im Gesundheitsbereich, die Krankenhausreform, fehlte wegen der Pandemiebekämpfung am Ende die Zeit: Die Reform ist zwar angestoßen, doch die Umsetzung wird erst in der nächsten Legislaturperiode gelingen. Dabei geht es insbesondere darum, dass nicht mehr die Zahl der Betten ausschlaggebend für die Planung sein soll, sondern Qualitätskriterien. Kliniken sollen nicht mehr Vollsortimenter sein, sondern sich stärker spezialisieren. Zugleich sollen die Patienten für die Versorgung allenfalls 20 Minuten Strecke in Kauf nehmen müssen.