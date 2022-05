NRW-Landtagswahl 2022 : Diese Wahlkreise lohnt es, im Blick zu haben

Düsseldorf Enge Rennen, grüne Direktkandidaten und Minister als Landtagsanwärter - wir sagen Ihnen, wo Sie am Wahlabend noch einmal genau hinschauen sollten.

Von Maximilian Plück Leiter Redaktion Landespolitik

Auch wenn die offiziellen Wahlkampfabschlüsse der Mehrheit der Parteien schon am Freitag waren, wurde vor allem in den 128 Wahlkreisen zwischen Aachen und Olpe noch bis zur letzten Minute um jede Stimme gekämpft. Erstmals könnten die Grünen Wahlkreise direkt für sich gewinnen. Zudem streben mehrere Minister ins Parlament, darunter zwei der beliebtesten Kabinettsmitglieder. Wir sagen, welche Wahlkreise man besonders in den Blick nehmen sollte:

Köln III Das mit Abstand spannendste Rennen liefen sich gleich drei prominente Politiker in einem der heterogensten Wahlbezirke Kölns. Um die Stimmen der Bürger in Lindenthal, Ehrenfeld und Nippes kämpfen der Chef der Staatskanzlei, Nathanael Liminski (CDU), der Grünen-Verkehrspolitiker Arndt Klocke und der bildungspolitische Sprecher der SPD, Jochen Ott. Liminski hatte zuvor vergeblich versucht, im für die CDU aussichtsreicheren Rhein-Sieg-Kreis antreten, musste sich aber bei der Kandidatenaufstellung dem Lokalpolitiker Sascha Lienesch geschlagen geben. Abgesichert ist der frühere Laschet-Vertraute und begnadete Strippenzieher über Listenplatz 12 – allerdings zog die Liste bei der Wahl 2017 für die CDU gar nicht. Für ihn dürfte der Wahlabend also extrem spannend werden. Der angriffslustige Bildungspolitiker Ott aus Köln-Porz muss weniger zittern, weil er auf Listenplatz fünf steht. Election.de sieht den früheren Fraktionschef und heutigen Fraktionsvize Klocke vorn – als einen von zwei aussichtsreichen direkt gewählten Abgeordneten der Grünen.

Köln VI Die Wahlplakate mit ihrem Foto sind bereits verschwunden. Zudem hat die frühere Umweltministerin Ursula Heinen-Esser (CDU) bereits erklärt, sie werde auch im Falle einer Wahl das Mandat nicht annehmen. Abgesichert wäre sie über die Landesliste auf Platz sechs. Heinen-Esser war nur Scheibchenweise mit den Umständen ihres Mallorca-Aufenthalts während der Flutkatastrophe herausgerückt. Nachdem sie sich in Widersprüche verstrickt hatte und bekannt geworden war, dass zur Geburtstagsfeier ihres Mannes auch weitere Kabinettsmitglieder auf die Baleareninsel gereist waren, trat sie zurück. Damit läuft das Rennen zwischen dem Volkswirt Florian Schuster (SPD) und der integrationspolitischen Sprecherin der Grünen, Berivan Aymaz. Wegen ihrer klaren Kante gegen die Politik von Recep Tayyip Erdogan bezeichneten staatstreue Medien sie als „Feindin der Türkei“. Sie hat derzeit die besten Aussichten, den Wahlkreis zu gewinnen.

Köln IV Im Rennen um das Direktmandat für Köln-Nippes spielt NRW-Schulministerin Yvonne Gebauer zwar keine Rolle. Doch dürfte spannend werden, wie sich ihre Amtsführung auf das Wahlergebnis niederschlägt. Bei der Landtagswahl 2017 schaffte sie respektable 8,3 Prozent. Diesmal dürfte das deutlich schwieriger werden, wird ihre Schulpolitik doch weithin für das schwache Abschneiden der FDP verantwortlich gemacht. Dennoch wird Gebauer dem nächsten Landtag angehören, wenn die FDP nicht an der Fünf-Prozent-Hürde scheitert. Sie steht ungefährdet auf Listenplatz Nummer zwei.

Steinfurt III Ein Mann klarer und markiger Worte ist NRW-Gesundheitsminister Karl-Josef Laumann (CDU). Er hat schon früh gesagt, dass er sein Ministeramt nach der Wahl gerne behalten würde. Außerdem möchte der Maschinenschlosser und Bundesvorsitzende des Arbeitnehmerflügels CDA zurück in den Landtag, dem er von 2005 bis 2013 angehörte, davon drei Jahre lang als Oppositionsführer. Der Wahlkreis an der niedersächsischen Grenze wurde seit 2010 aber stets vom Sozialdemokraten Frank Sundermann gewonnen, der in der Fraktion das Amt des wirtschaftspolitischen Sprechers innehat. Die Wahlkreisprognose sind nicht eindeutig: Während Election.de den SPD-Mann vorne sieht, ist es bei Wahlkreisprognose.de der Minister.

Rheinisch-Bergischer Kreis II Noch höhere Vertrauenswerte als Laumann hat in der Bevölkerung der „Sheriff von NRW“, Innenminister Herbert Reul (CDU). Kaum eine Wahlkampfrede des Spitzenkandidaten Wüst vergeht, ohne dass der Name des Law-and-Order-Mannes fällt. Ihm wurden auch Ambitionen auf das Amt des Ministerpräsidenten nachgesagt, doch im richtigen Moment fehlte ihm das Mandat. Denn laut Artikel 52 der Landesverfassung wird der Ministerpräsident aus der Mitte des Landtags gewählt. Reul gehörte dem hohen Haus schon einmal von 1985 bis 2004 an, ging dann aber ins Europaparlament. Seinen Wahlkreis dürfte Reul problemlos direkt gewinnen, die Frage ist nur: mit einem wie starken Ergebnis.

Aachen IV In den Parlamentarischen Untersuchungsausschuss zur Flut ist Stefan Kämmerling von der SPD entsandt worden, um die Landesregierung zu attackieren. Der kommunalpolitische Sprecher war selbst Betroffener der Hochwasserkatastrophe und war damit geborener Obmann. Dass er den Wahlkreis Aachen IV gegen den CDU-Lokalpolitiker Daniel Scheen-Pauls, Projektleiter beim Aachener Verkehrsverbund, gewinnt, ist nicht ausgemacht. Election.de sieht den Genossen knapp vorne. Auf der Landesliste ist Kämmerling an Platz 15 gesetzt. Bei der Wahl 2017 zog sie bis Platz 16.

Borken I Auch wenn er ob seiner kurzen Amtszeit keinen echten Amtsbonus haben dürfte, im westlichsten Zipfel des Münsterlands sind sie stolz auf „ihren“ Hendrik Wüst. 2017 schaffte er stattliche 52,9 Prozent. Sein bislang bestes Ergebnis fuhr er beim Einzug in den Landtag im Jahr 2005 mit 58,3 Prozent der Stimmen ein. Interessant wird, ob es ihm diesmal gelingt, dieses Traumergebnis noch zu übertreffen. Nina Andrieshen (SPD), Listenplatz 10, und Heinrich Rülfing (Grüne), keine Absicherung über die Liste, treten gegen ihn an.

Essen I Vergleichbar ungefährdet steht SPD-Oppositionsführer Thomas Kutschaty im Norden seiner Heimatsstadt Essen da. Der frühere Justizminister und heutige Spitzenkandidat der Sozialdemokraten sitzt wie Wüst seit 2005 im Düsseldorfer Landtag, gewann den Wahlkreis seitdem immer direkt. Bestes Ergebnis war 202 mit 58 Prozent – eine weitere Parallele zu seinem Kontrahenten. Dreimal trat er dabei im Übrigen gegen den CDU-Politiker Thomas Kufen an, dem heutigen Oberbürgermeister der Ruhrgebietsmetropole.

Dortmund III Ein prominentes Duell liefern sich auch die Kandidatinnen in Dortmund: Ina Brandes (CDU), Amtsnachfolgerin von Hendrik Wüst im Verkehrsministerium, will in ihrer Geburtsstadt die Generalsekretärin der NRW-SPD, Nadja Lüders, schlagen. Die Zahlen sprechen allerdings gegen die frühere Baumanagerin. Dortmund wird gemeinhin zur Herzkammer der Sozialdemokratie gezählt. Lüders hat den Wahlkreis in der Arbeiterstadt seit 2010 stets direkt geholt, zuletzt mit 43,7 Prozent.