Knapper Einzug in den Landtag : Wovon die AfD bei der Wahl in NRW profitiert hat

AfD-Spitzenkandidat Markus Wagner (links) am Wahlabend mit AfD-Parteichef Tino Chrupalla. Foto: Julia Rathcke

Düsseldorf Knapp über der Fünf-Prozent-Hürde und zum zweiten Mal im Düsseldorfer Parlament: Die AfD in NRW verzeichnet Verluste, hat in einigen Wahlkreisen aber zweistellige Werte erzielt. Vor allem ein Faktor kam ihnen dabei zugute.

Weiterleiten Drucken Von Julia Rathcke Redakteurin der Rheinischen Post

Nicht mehr ganz so schrill, nicht mehr ganz so laut: Die Töne und auch die offenen Forderungen der AfD in Nordrhein-Westfalen sind zuletzt ruhiger, fast gemäßigter geworden. Dass der Zenit der Rechtsaußen-Partei überschritten ist, glaubten viele spätestens seit der Wahl in Schleswig-Hostein, bei der die AfD zum ersten Mal wieder aus einem Landesparlament abgewählt wurde. Massive interne Streitereien und mangelnde Themenkonjunktur schienen die Gründe zu sein. Eine Gemengelage, die zeitweise auch für den Landesverband NRW galt – eigentlich jedenfalls.

Denn in NRW hat es die AfD zum zweiten Mal geschafft, in den Landtag einzuziehen, allerdings deutlich knapper, als es die meisten Umfragen vorhergesagt hatten. Mit einem halben Prozentpunkt über der entscheidenden Marke hat die Partei laut vorläufigem Ergebnis des Landeswahlleiters gerade so die Hürde genommen. Betrachtet man die absoluten Zahlen, war es nicht ganz so knapp: Bei 388.893 Zweitstimmen, die die NRW-AfD erzielt hat, hätten es knapp 28.900 Stimmen weniger sein müssen, um noch unter die Fünf-Prozent-Schwelle zu rutschen. Insgesamt hat die AfD im Vergleich zur Wahl 2017 allerdings mehr als 237.000 Zweitstimmen weniger bekommen und ist von 7,4 Prozent auf 5,4 Prozent gefallen.

Federn lassen musste sie in fast allen Wahlkreisen. Trotzdem bleibt sie in zwei Wahlkreisen zweistellig: In Gelsenkirchen II holte die AfD mit 10,7 Prozent die meisten Zweitstimmen, in Duisburg III machten 10,1 Prozent der Wähler ihr Kreuz bei der AfD. Es folgen der Oberbergische Kreis II und der Wahlkreis Gelsenkirchen I - Recklinghausen V mit je 9,2 Prozent. Den meisten Erfolg hatte die Partei auch bei ihrem Debüt 2017 im Ruhrgebiet: Damals lagen Gelsenkirchen, Duisburg, aber auch Essen, Oberhausen, Herne, Recklinghausen und Bochum mit zweistelligen Werten vorne – mit 15,2 Prozent Spitzenwert.