Nach der NRW-Landtagswahl : Elf Männer und eine Frau – so sieht die neue AfD-Fraktion aus

Elf Männer und eine Frau – so sieht die neue AfD-Fraktion aus

Die AfD in ihrem Fraktionssaal am Wahlabend. Foto: dpa/Fabian Strauch

Düsseldorf Deutlich jünger, aber deutlich männlicher ist das Personal, mit dem die AfD ins neue Parlament eingezogen ist. Wer neu ist und welche Erfahrungen die zwölf Abgeordneten mitbringen.

Mit 5,4 Prozent der Wählerstimmen hat sich die AfD in Nordrhein-Westfalen gerade so ihren Platz im neuen Düsseldorfer Parlament sichern können. Deutlich kleiner wird ihre Fraktion im Landtag deshalb allerdings nicht. Zwar hatte die Partei 2017 mit 7,4 Prozent mehr Wähler hinter sich versammeln und 16 Mandate erzielen können, ihre Fraktion hatte mit 13 Mitgliedern zuletzt aber nur eine Person mehr als jetzt.

Drei Abgeordnete nämlich hatten die AfD und ihre Fraktion in NRW im Herbst 2017 nur wenige Monate nach dem Einzug in den Landtag verlassen – ihre Mandate aber behalten. Sie blieben fraktionslose Abgeordnete. Hintergrund waren interne Querelen, die zur Bundestagswahl 2017 ihren Höhepunkt fanden: Nachdem die damalige Parteichefin Frauke Petry in Berlin ihren Austritt verkündete, taten es ihr Ehemann Marcus Pretzell sowie die Abgeordneten Frank Neppe und Alexander Langguth gleich. Angeblich um den Rechtsaußen-Kurs der AfD nicht mitzutragen.