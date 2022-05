Landtagswahl in NRW : Kritik an der schwarz-gelben Landesregierung – die FDP zahlt die Rechnung

Die inhaltliche Kritik, die es an der Arbeit der Landesregierung gab, trifft in erster Linie die Liberalen: Sie haben das schlechteste Ergebnis seit ihrem Wiedereinzug in den Landtag im Jahr 2000 eingefahren. Foto: dpa/Henning Kaiser

Analyse Mannheim Hendrik Wüst (CDU) überzeugt mehr als sein Herausforderer Thomas Kutschaty (SPD). Obwohl es deutliche Kritik an der Arbeit der schwarz-gelben Koalition gab, muss die Konsequenz allein die FDP als kleiner Partner in der Regierung tragen. Die Forschungsgruppe Wahlen erklärt das Ergebnis.

Grundsätzliches Bei der Landtagswahl in NRW fällt die SPD auf ihr schlechtestes Ergebnis in diesem Bundesland – zum zweiten Mal in Folge. Die CDU verbessert ihr Ergebnis, das vor fünf Jahren zum Machtwechsel im Land führte. Dabei profitiert sie klar von ihrem Kandidaten, dem guten Ansehen als Landespartei und der Unterstützung der Generation 60 plus. Dass die bisherige schwarz-gelbe Regierungskoalition keine Zukunft hat, liegt am Absturz der FDP, die das schlechteste Ergebnis seit ihrem Wiedereinzug in den Landtag im Jahr 2000 eingefahren hat. Die inhaltliche Kritik, die es an der Arbeit der Landesregierung gab, trifft in erster Linie die Liberalen. Ihre Arbeit wird auf einer Skala von plus fünf bis minus fünf mit einem Wert von nur 0,3 bewertet, während die CDU auf 1,1 kommt.