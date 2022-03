Wahl am 15. Mai : Was Sie zur Landtagswahl 2022 in Düren wissen müssen

So funktioniert die Landtagswahl in NRW

Düren Am 15. Mai finden die Landtagswahlen in NRW statt. So auch in Düren. Welche Parteien gehören dieses Jahr zu den Gewinnern? Welche Parteien müssen Verluste hinnehmen? Und wer behält die Oberhand? Eine Übersicht.

In Düren hat bislang vor allem eine Partei dominiert: die CDU. Thomas Rachel hat für die Partei bereits seit 2005 bei jeder Bundestagswahl die meisten Erststimmen erhalten. Bei der letzten Bundestagswahl im Jahr 2021 musste er allerdings deutliche Verluste hinnehmen. Wird die CDU bei der Landtagswahl dieses Jahr das gleiche Schicksal ereilen oder kann sie sich auch hier behaupten? Ein Überblick aus Dürener Sicht.

Was wird im Mai überhaupt gewählt? Der Landtag ist das Parlament eines Bundeslandes. Die Bürger und Bürgerinnen von NRW wählen im Mai Abgeordnete, die in den Landtag ziehen. Dort kontrollieren sie die Arbeit der Landesregierung oder beschließen Gesetze. Der Landtag von NRW hat seinen Sitz in der Landeshauptstadt Düsseldorf. Aktuell besteht er aus 199 Abgeordneten, von denen 100 der CDU oder der FDP angehören. Eine denkbar knappe Mehrheit also für den seit kurzem regierenden Ministerpräsidenten Hendrik Wüst. Wie bei der Bundestagswahl können alle Wahlberechtigten mit ihrer Erststimme einen Direktkandidaten wählen. Mit der Zweitstimme wählen sie eine Partei. Dazu ist das Landesgebiet aufgeteilt in 128 Wahlkreise, zwei davon liegen in Düren.

Was ist 2022 neu in Düren? Der Wahlkreis Düren II - Euskirchen II wurde neu eingeteilt. Grund dafür ist das geltende Landtagswahlrecht. Dieses sieht vor, dass jeder Abgeordnete nahezu die gleiche Anzahl an Bürgerinnen und Bürgern im Landtag vertritt. Eine Abweichung vom Durchschnitt um 20 Prozent ist zulässig. Ende 2017 lag die Abweichung im Wahlkreis allerdings bereits bei 18,7 Prozent. Aufgrund von weiteren Zuzügen musste gehandelt werden: die Gemeinde Dahlem gehört jetzt zum Walhkreis Düren II - Euskirchen II. Im Gegenzug wechselt die Gemeinde Kall in den Wahlkreis Euskirchen I.

Wer vertritt Düren im aktuellen Landtag? Die beiden Direktmandate gingen bei der Landtagswahl 2017 an die CDU. Patricia Peill und Ralf Nolten setzten sich in den damals zwei Wahlkreisen teilweise deutlich gegen die SPD durch. Außer ihnen haben es keine weiteren Kandidaten in den Düsseldorfer Landtag geschafft.

Welche Kandidaten können in Düren über die Erststimme gewählt werden? Die Parteien haben für die Landtagswahl 2022 in den zwei Wahlkreisen folgende Personen aufgestellt:

Düren I: - Patricia Peill (CDU), Ingrid Schütten (SPD), Heike Marré (Grüne), Patrick Muckrasch (FDP), Marko Wegenr (Linke), Bernd Essler (AfD)

Düren II - Euskirchen II: Ralf Nolten (CDU), Max Dichant (SPD), Nursen Sahin-Schulze (Grüne), Jan Griskewitz (FDP), Jan Köstering (Linke), Klaus Esser (AfD)

Welche Parteien stehen über die Zweitstimme zur Wahl? Auf jeden Fall werden die Parteien zugelassen, die jetzt schon im Landtag vertreten sind, also CDU, SPD, Grüne, FDP und AfD. Alle anderen Parteien müssen Unterstützerunterschriften vorlegen. Die Frist läuft bis zum 27. März.

Wie hoch war die Wahlbeteiligung bei der Landtagswahl 2017 in Düren? In beiden Wahlkreisen nahm die Wahlbeteiligung über 5 Prozent im Vergleich zur Landtagwahl 2012 zu. Düren I kam auf 68,6 Prozent, Düren II - Euskirchen II auf 62,6 Prozent.

Wie haben die Parteien in Düren 2017 abgeschnitten? Die CDU konnte in beiden Wahlkreisen die meisten Stimmen gewinnen. Im Wahlkreis Düren II - Euskirchen II fiel dabei der Vorsprung zur SPD deutlich größer aus:

Düren I: CDU (35,7 Prozent), SPD (33,3 Prozent), FDP (11,3 Prozent), AfD (7,3 Prozent), Grünen (4,5 Prozent), Linke (3,5 Prozent)

Düren II - Euskirchen II: CDU (37,3 Prozent), SPD (29,3 Prozent), FDP (12,1 Prozent), AfD (7,9 Prozent), Grünen (5,3 Prozent), Linke (4 Prozent)

Wie haben die Abgeordneten bei der vergangenen Landtagswahl abgeschnitten? Beide Dürener Wahlkreise gingen bei der Landtagswahl 2017 an die CDU. Im Wahlkreis Düren I holte Patricia Peill (CDU) die meisten Stimmen. Sie erreichte 41,5 Prozent. 2012 konnte noch ein Abgeordneter der SPD triumphieren: Peter Münstermann (SPD) holte knapp vor Josef Wirtz (CDU) die meisten Stimmen. Im Wahlkreis Düren II - Euskirchen II konnte sich Ralf Nolten (CDU) mit 44 Prozent sehr deutlich gegen die Konkurrenz durchsetzen. Sein Abstand zum Zweitplatzierten Cem Temirci (SPD) betrug knapp 14 Prozent.