Kurz vor der Landtagswahl 2022 : Wüst und Kutschaty duellieren sich im TV

Solingen NRW-Ministerpräsident Hendrik Wüst und sein Herausforderer Thomas Kutschaty kämpfen um die Stimmen der Wähler und Wählerinnen. Kurz vor der Landtagswahl treten sie zum TV-Duell an. Alles, was Sie wissen müssen.

Statt Fünfkampf heißt es jetzt Eins-gegen-Eins. Am Donnerstag, 12. Mai, treffen Ministerpräsident Hendrik Wüst (CDU) und sein Herausforderer Thomas Kutschaty (SPD) in der „Alten Schloßfabrik“ in Solingen aufeinander. Der WDR überträgt das Duell der beiden Spitzenkandidaten live ab 20:15 Uhr. Für beide Politiker bietet das die Gelegenheit, unentschlossene Wähler für die eigene Partei zu mobilisieren. 75 Minuten lang werden sie sich den Fragen der WDR-Chefredakteurinnen Ellen Ehni und Gabi Ludwig stellen.