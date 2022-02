NRW-Landtagswahl 2022 : FDP setzt im Wahlkampf auf Plädoyer für Freiheitsrechte

Düsseldorf Drei Monate vor der Landtagswahl betont die nordrhein-westfälische FDP die Bedeutung von Freiheitsrechten. Man dürfe sich an die Grundrechtseinschränkungen nicht gewöhnen, sagte Spitzenkandidat Joachim Stamp.

Die FDP in Nordrhein-Westfalen stellt in ihrer Kampagne für die Landtagswahl am 15. Mai Freiheitsrechte in der Corona-Krise in den Mittelpunkt. „Wir dürfen uns an diese Grundrechtseinschränkungen nicht gewöhnen“, sagte der FDP-Landesvorsitzende und Spitzenkandidat Joachim Stamp am Montag bei der Vorstellung der Plakatmotive der Liberalen für den Wahlkampf.