Landtagswahl 2022 in NRW : „Dramatischer Einbruch“ — FDP holt 5,9 Prozent

Düsseldorf Bei der NRW-Landtagswahl 2022 stürzte die FDP auf 5,9 Prozent ab. Damit entfallen auf den ehemaligen Koalitionspartner zwölf Sitze im Landtag. In welchen Wahlkreisen die Partei vorne lag, zeigen wir.

Die große Unzufriedenheit mit der Energiepreispauschale habe zu dem „dramatischen Einbruch“ bei den über 60- Jährigen Wählerinnen und Wählern geführt, so der FDP-Bundesvorsitzende Christian Lindner . Obwohl die Einmalpauschale gar kein FDP-eigenes Modell war, sei es trotzdem in besonderer Weise mit der FDP in Verbindung gebracht worden, so Lindner weiter.

NRW-Spitzenkandidat Joachim Stamp sprach von einem „ausgesprochen bitteren Abend“ und sagte eine schwarz-grüne Koalition in NRW voraus. Bei der NRW-Landtagswahl am Sonntag hatte die FDP nur 5,9 Prozent geholt und damit ihr Ergebnis von 2017 (12,6 Prozent) mehr als halbiert.

In welchen Wahlkreisen die FDP in NRW am stärksten war, zeigen wir in dieser Übersicht.