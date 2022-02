Frust über Schulpolitik : Alarmsignale für die NRW-FDP

Meinung Düsseldorf Die katastrophale Rückmeldung aus der Bevölkerung zur Schulpolitik in NRW muss die Liberalen aufrütteln. Das Pandemiemanagement von Ministerin Gebauer wird zur Belastung im Wahlkampf. Ohne ein entschiedenes Umsteuern droht das Schicksal, das ein politischer Konkurrent vor fünf Jahren erleiden musste.

Was eint Bahnchef, Bundestrainer und Schulministerin? Weite Teile der Bevölkerung meinen, dass sie den Job – unabhängig vom eigenen Karriereweg – besser machen könnten. Insofern mag es auf den ersten Blick nicht verwundern, dass die Beurteilung der Schulpolitik bei der Landtagswahl-Umfrage „NRW-Check“ kritisch ausfällt. Zumal sich die Welt seit zwei Jahren im Pandemiemodus befindet. Selbst Politologen räumen ein, dass quasi alle Kultusminister mit dem Rücken zur Wand stehen.

Doch dass der Gegenwind mit 73 Prozent Unzufriedenheit derart massiv ausfällt, kann die Liberalen in NRW nicht kalt lassen. Fragen zur Schulpolitik können auf Landesebene wahlentscheidend sein. Diese bittere Lehre mussten die Grünen aus der Landtagswahl 2017 ziehen, als sie ihr Ergebnis nahezu halbierten. Eine Fortführung der selbst ernannten NRW-Koalition von CDU und FDP rückt so erst einmal in weite Ferne.