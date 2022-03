Einsatz am 15. Mai : Viele Städte suchen noch Helfer für die Landtagswahl

Köln/Düsseldorf Sie geben die Unterlagen aus und zählen am Abend die Stimmen aus: Bei Wahlen sind die Kommunen auf die Hilfe vieler Freiwilliger angewiesen. Für die Landtagswahl im Mai fehlen mancherorts noch Wahlhelfer.

Knapp zwei Monate vor der Landtagswahl suchen einige Städte in Nordrhein-Westfalen noch Wahlhelfer. Das ergab eine Umfrage der Deutschen Presse-Agentur. In Köln fehlen zum Beispiel noch 2900 Wahlhelfer, in der Stadt Essen rund 1000. In Dortmund sind noch 500 der 4000 benötigte Posten unbesetzt. Auch in Aachen und Münster werden noch Helfer für die Wahl am 15. Mai gebraucht. In Bochum dagegen besteht nach Angaben eines Sprechers kein akuter Bedarf mehr.