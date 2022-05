Hendrik Wüst bei seiner Ankunft in der WDR-“Wahlarena“ in der „Alten Schlossfabrik“ in Solingen. Hier in der Hochzeits-Location im Bergischen Land lieferten sich Wüst und Herausforderer Kutschaty (SPD) am Donnerstag (12. Mai) das letzte Duell vor der Wahl am Sonntag. Der amtierende Ministerpräsident zeigte sich dabei angriffslustig.