Wer in NRW in den kommenden fünf Jahren regieren wird, entscheidet sich nach der Landtagswahl am 15. Mai. Wahlberechtigt sind alle deutschen Staatsbürger, die vor dem 15. Mai 2004 geboren wurden, also am Wahltag volljährig sind. In Wuppertal gibt es bei der NRW-Landtagswahl drei Wahlkreise. Wir stellen Ihnen die Abgeordneten vor.

Hans-Jörg Herhausen (CDU) für den Wahlkreis Wuppertal I.