Landtagswahl in Düsseldorf : Welche Partei die meisten Wähler an die Grünen verlor

Welche Partei die meisten Wähler an die Grünen verlor

Landtagswahl in Düsseldorf

Analyse Düsseldorf Die Analyse der Landtagswahl in Düsseldorf erlaubt interessante Einblicke. Vor allem die Wählerwanderung ist diesmal spannend: Die Grünen haben Stimmen von vielen Parteien gewonnen – vor allem von einer, die man nicht sofort erwartet.

Redakteur für Kommunalpolitik in Düsseldorf

Nach der Landtagswahl wurde viel über Gewinner und Verlierer gesprochen. Nun liegt die detaillierte Analyse des Düsseldorfer Ergebnisses vor, und sie gibt neue spannende Einsichten in die politischen Trends. Interessant sind vor allem die Wählerbewegungen. Nur eine der sechs Bundestagsparteien hat demnach im Vergleich zu der vorherigen Landtagswahl 2017 an Stimmen in Düsseldorf gewonnen: die Grünen.