Das Wahlprogramm der FDP für die Landtagswahl in NRW ist mit den Worten „Von hier aus weiter“ betitelt. Auf 96 Seiten schildert die Partei, wie sie das Land in verschiedenen Bereichen wie Digitalisierung, Bildung und Wirtschaft voranbringen will. Ein Überblick über die zentralen Punkte im Wahlprogramm.