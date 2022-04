Landtagswahl 2022 : Diese Alternativen gibt es zum Wahl-O-Mat

Düsseldorf Am 15. Mai wird in NRW wieder gewählt. Wie bei jeder Wahl gibt es noch viele Unentschlossene. Der Wahl-O-Mat ist ein beliebtes Tool, das bei der Wahlentscheidung helfen kann. Es gibt aber Alternativen, wenn auch weniger als bei der Bundestagswahl 2021.

Wie funktioniert der Wahl-O-Mat? Der Wahl-O-Mat der Bundeszentrale für politische Bildung basiert auf einem simplen Frage-und-Antwort-Prinzip. Mit diesem können Sie herausfinden, welche Partei ihrer eigenen politischen Position am nächsten ist. Es geht also vor allem darum, eine Haltung zu wichtigen politischen Fragen anzunehmen. Dazu äußern Sie entweder ihre Zustimmung oder Ablehnung zu verschiedenen Thesen. Falls Sie keine Meinung dazu haben sollten, können Sie sich enthalten oder die These überspringen. Falls Sie hingegen eine These besonders wichtig finden, können Sie dieser mehr Gewicht verleihen. Nachdem Sie sich zu allen Aussagen positioniert haben, wählen Sie die Parteien aus, mit denen Sie ihre Position vergleichen möchten. Ein Balkendiagramm zeigt schließlich das Ergebnis der Übereinstimmung in Prozent. Zusätzlich lassen sich die Begründungen der Parteien zu den einzelnen Thesen detailliert nachlesen. Der Wahl-O-Mat zur Landtagswahl in NRW ist ab dem 21. April verfügbar.