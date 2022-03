Jüngere Menschen empfinden die Kriminalität in Deutschland offenbar deutlich weniger schlimm als ältere. So empfinden in der Gruppe der über 60-Jährigen drei von vier Befragten die Kriminalität als „bedrohlich“ oder „sehr bedrohlich“. Bei den 18- bis 29-Jährigen sind dies nur knapp mehr als jeder zweite.