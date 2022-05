NRW vor der Landtagswahl : Wenn bloß die Zukunft nicht wäre

Foto: Martin Ferl Infos So tickt NRW – Umfrage zu Landtagswahl, Inflation und Ukraine-Krieg

Analyse Düsseldorf Krieg, Krise, Inflation: Diese Themen entscheiden die Wahl am 15. Mai. In der jüngsten „NRW-Check“-Umfrage hat sich die CDU wieder vor die SPD gesetzt, doch es bleibt ein enges Rennen. Und es reicht nicht, vorne zu liegen: Wer Ministerpräsident wird, haben andere in der Hand.

Teilen

Teilen Weiterleiten

Weiterleiten Tweeten

Tweeten Weiterleiten

Weiterleiten Drucken Von Moritz Döbler

In gut einer Woche ist es so weit, das bevölkerungsreichste Bundesland wählt. Die aktuelle Lage in Nordrhein-Westfalen stellt sich ordentlich dar – wenn bloß die Zukunft nicht wäre. Bliebe das russische Gas aus, würde die Wirtschaft an Rhein und Ruhr hart getroffen, insbesondere die gewichtige Chemie-Industrie. Aber schon jetzt lassen sich die Aussichten nicht schönreden. Der Krieg in der Ukraine samt seinen Folgen – die Zeitenwende – hat die Corona-Krise abgelöst und bestimmt fast alle politischen Debatten. Die Energie- und Lebensmittelpreise steigen schon jetzt unkalkulierbar, die Inflation, lange Jahre kein Thema, macht den Menschen Angst. Schon jetzt lässt sich ahnen, dass die Nebenkostenabrechnungen im kommenden Frühjahr viele Mieter in Not bringen. Eine Rezession zeichnet sich ab, der Staat wird kaum noch so freigiebig agieren können wie in den vergangenen zwei Jahren.

Damit stehen die Wahlprogramme allesamt unter absehbar nicht auflösbaren Vorbehalten. Wer wollte etwa in dieser Lage darauf wetten, dass sich ein kompletter Kohleausstieg tatsächlich bis zum Jahr 2030 realisieren lässt? Es geht also am 15. Mai noch mehr als sonst bei Wahlen nicht um konkrete Pläne, sondern um abstraktes Vertrauen. Wenn der Ministerpräsident Nordrhein-Westfalens direkt gewählt würde, wäre die Sache schon jetzt einigermaßen klar. Amtsinhaber Hendrik Wüst (CDU) liegt in der jüngsten „NRW-Check“-Umfrage immer noch deutlich vor Herausforderer Thomas Kutschaty (SPD).

Das liegt auch nahe: Der Münsterländer hat gut vier Jahre lang als Verkehrsminister einen ordentlichen Job gemacht, der vor allem darin bestand, mehr Geld zu mobilisieren, und zuletzt in den sechs Monaten als Ministerpräsident zumindest nichts verbockt, ja sogar einiges geschafft. Mit Menschen kann er gut, seine Reden und Statements sind klar, und auch auf bundespolitischer Bühne kann sich das Land mit ihm sehen lassen. Aber ebenso präsentiert sich Kutschaty als besonnener, bodenständiger Mann der Mitte und des Ausgleichs, und so hat er bei den Sympathiewerten deutlich aufholen können.

Doch all den bunten Wahlplakaten zum Trotz, auf denen die Konterfeis von Wüst und Kutschaty zu sehen sind: Es ist keine Direktwahl. Am Wahlsonntag entscheidet sich die neue Zusammensetzung des Landtags, der erst später den Ministerpräsidenten bestimmt. Repräsentative Demokratie, ausgedrückt in Artikel 52 der Landesverfassung. Warum das jetzt wichtig ist? Die künftige Landesregierung wird von demjenigen geleitet, der über eine Mehrheit im Landtag verfügt – und das könnten nach den jüngsten Umfragedaten sowohl Hendrik Wüst als auch Thomas Kutschaty sein.

Es gilt zwar als ungeschriebene Regel, dass die Partei mit den meisten Stimmen über einen Regierungsauftrag verfügt und, sofern nötig, eine Koalition formieren sollte. Doch es ist eine Regel, mit der immer wieder gebrochen wurde. Die CDU/CSU verpasste bei der Bundestagswahl 1976 nur knapp die absolute Mehrheit, trotzdem setzte die unterlegene SPD ihre Koalition mit der FDP fort; Bundeskanzler Helmut Schmidt blieb im Amt. Oder Bremen: Dort wurde die CDU vor zwei Jahren zum ersten Mal seit dem Zweiten Weltkrieg die stärkste Kraft und stellt nun die größte Fraktion im Landtag, trotzdem regiert Rot-Grün-Rot. Und nach der jüngsten Bundestagswahl erhob Armin Laschet zunächst einen Regierungsanspruch, obwohl die CDU/CSU der SPD unterlegen war.

Die ungeschriebene Regel gilt also nur, solange sie nicht vom Verlierer infrage gestellt wird und auch er über eine Koalitionsoption verfügt. Beides deutet sich in Nordrhein-Westfalen an: Thomas Kutschaty hat deutlich gemacht, dass er auch dann eine Koalition bilden möchte, wenn die SPD nur zweitstärkste Kraft wird. Man mag diese Äußerung kurz vor Schluss als Verzweiflungstat sehen, die auf dem gesunkenen Zuspruch für die SPD fußt, aber nochmal: Die Landesverfassung ist eindeutig, Ministerpräsident wird, wer über eine Mehrheit im Landtag verfügt; bei der aktuellen CDU/FDP-Koalition ist es tatsächlich nur eine Stimme.

Wie zuletzt im Bund dürfte es auch in Nordrhein-Westfalen allerdings gar nicht entscheidend sein, mit wem Hendrik Wüst oder Thomas Kutschaty koalieren wollen, sondern was Grüne und FDP anstreben. Eindeutig positioniert haben sie sich nicht. Beide können mit beiden, im Bund regieren sie in einer Ampel-Koalition mit der SPD, aber das Land hat Erfahrung mit Rot-Grün, Rot-Gelb und eben Schwarz-Gelb.

Die jüngste Umfrage lässt zwei Optionen zu: Neuland Schwarz-Grün mit Wüst oder eine Ampel wie im Bund mit Kutschaty. Aber noch läuft der Wahlkampf, und schon ein, zwei Prozentpunkte in die eine oder andere Richtung können weitere Möglichkeiten schaffen. Eines ist aber klar: Auf die Grünen kommt eine entscheidende, vielleicht die entscheidende Rolle zu. Stark sind sie in bürgerlichen urbanen Milieus, aber die traditionell eher linke Parteibasis bestimmt am Ende den Kurs.

Für die CDU kann das nur heißen, sich nicht auf dem Amtsbonus auszuruhen und bis zur letzten Minute zu kämpfen. Denn am Wahltag vorne zu liegen und rechnerisch gemeinsam über eine Mehrheit mit den Grünen zu verfügen, muss nicht zwingend reichen. Gelingt es Hendrik Wüst im Amt zu bleiben, empfiehlt er sich als Hoffnungsträger der Partei auch für größere Aufgaben. Gelingt es ihm nicht, nimmt der Lebenslauf eines Mannes mit viel Talent, Erfahrung und Ambition eine nahezu tragische Wendung. Er hat viel zu verlieren. Auch die SPD muss zwar kämpfen, aber die Fallhöhe von Thomas Kutschaty wäre viel geringer, wenn es mit dem Machtwechsel nicht klappt.

Für die Wählerinnen und Wähler zeigt sich in all dem eine unübersichtliche Lage, jedenfalls, wenn sie es auf eine bestimmte Koalition anlegen. Es geht also am 15. Mai – genau, wie es die Landesverfassung vorsieht – in aller Klarheit allein darum, welche Abgeordneten künftig im Landtag sitzen sollen. Die konkreten Parteiprogramme mögen derzeit nicht viel wert sein, aber wofür die Kandidaten stehen und welche Bilanz sie vorweisen können: Das sind die Fragen, die sich die rund 13 Millionen Wahlberechtigten stellen sollten. Oder besser gesagt: stellen dürfen. Denn ist ja keine Pflicht, sondern ein Recht, über die Geschicke des Landes mitzubestimmen.