Steigende Energiepreise erwartet : Mehrheit der NRW-Bürger glaubt nicht an Kohleausstieg 2030

Das RWE Braunkohlekraftwerk Neurath. Foto: Foto: Christian Kandzorra/ Grafik: Carla Schnettler

Düsseldorf Klimaschutz ist für viele NRW-Bürger nicht das drängendste Problem. Dennoch würde es eine Mehrheit begrüßen, den Kohleausstieg 2030 zu versuchen. Beim Strukturwandel sind die Bürger optimistisch. Allerdings sehen sie hier keine Partei besonders weit vorn.

Alle Parteien reden vom Klimaschutz, doch die Bürger in Nordrhein-Westfalen interessiert das Thema nur begrenzt. Die große Mehrheit der Wahlberechtigten (79 Prozent) glaubt nicht, dass der Klimaschutz das derzeit wichtigste Problem ist, sondern sehen andere Fragen wie die Pandemie als genauso wichtig oder wichtiger an. Selbst bei den Grünen-Anhängern meinen nur 51 Prozent, der Klimaschutz sei das Hauptproblem, wie der „NRW-Check“ eine Umfrage der NRW-Tageszeitungen vor der Landtagswahl im Mai ergeben hat.

Dabei sind sich die Regionen sogar weitgehend einig: Von der Eifel bis zum Sauerland, im Ruhrgebiet und in der Rheinschiene sehen die Bürger den Klimaschutz nicht als vordringlichste Frage an. Dennoch spricht sich eine Mehrheit der Befragten (58 Prozent) dafür aus, den Ausstieg aus der Kohleverstromung schon bis zum Jahr 2030 zu versuchen. Erwartungsgemäß befürworten am häufigsten die Anhänger der Grünen den Versuch. Größere Vorbehalte haben Anhänger der CDU und der AfD. Bislang war der Kohleausstieg in Deutschland bis 2038 geplant. Die Ampelkoalition im Bund hat sich darauf verständigt, es idealerweise schon bis 2030 zu schaffen.

Der Versuch ist das eine, die Realisierung das andere: Eine Mehrheit der NRW-Bürger (63 Prozent) erwartet nicht, dass ein bis 2030 vorgezogener Kohleausstieg auch gelingen würde. Denn dazu müssten Planungsverfahren drastisch verkürzt und der Ökostrom massiv ausgebaut werden, um die Stromversorgung weiter zu sichern. An die Realisierbarkeit eines früheren Kohleausstiegs glauben mehrheitlich nur Grünen-Anhänger.

Und während der Ausstieg aus dem Steinkohle-Bergbau über die Jahre zehntausende Arbeitsplätze in Nordrhein-Westfalen gekostet hat, sind die Bürger beim nun anstehenden Ausstieg aus der Kohleverstromung deutlich optimistischer: Nur 29 Prozent erwarten, dass es im Zuge der Energiewende weniger Arbeitsplätze im Vergleich zu heute geben wird. Zehn Prozent rechnen sogar mit mehr Arbeitsplätzen. Die meisten erwarten, dass die Zahl der Jobs unverändert bleibt. Das ist nach den Erfahrungen mit dem harten Strukturwandel im Ruhrgebiet ein erstaunliches Ergebnis.

Foto: Christian Albustin

Auch geht weniger als die Hälfte der Bürger (45 Prozent) davon aus, dass nicht genug neue Firmen etwa aus dem Dienstleistungsbereich angesiedelt werden können, um wegbrechende Jobs im Bergbau und in der Stahlindustrie zu ersetzen. Die Bewohner am linken Niederrhein erwarten allerdings überdurchschnittlich oft einen generellen Verlust an Arbeitsplätzen. Hier macht sich die Nähe zum Braunkohlerevier bemerkbar. Bei der Frage, ob der Strukturwandel gelingt, sind Anhänger von SPD, CDU und Grünen optimistischer als die von FDP und AfD.

Die neue Zuversicht kommt jedoch keiner Partei zugute. Bei der Frage, welche Partei den Strukturwandel in NRW am ehesten bewältigen kann, ergibt sich kein klares Bild: 19 Prozent der Bürger nennen die SPD, 17 Prozent die CDU, ebenfalls 17 Prozent die Grünen und acht Prozent die FDP. Für den Kohleausstieg 2038 hatte die schwarz-gelbe Landesregierung Fördermittel in Milliardenhöhe für NRW ausgehandelt, doch das schlägt sich nicht nieder.

Keine Illusionen machen sich die Bürger über ihre zukünftige Belastung durch Energiewende und Klimapolitik. 93 Prozent gehen davon aus, dass der eigene Haushalt durch steigende Energie- und Benzinpreise etwas oder sehr stark belastet wird. So hat die Bundesregierung bereits festgeschrieben, dass der Preis für die Kohlendioxid-Emissionen von Jahr zu Jahr steigen soll, was die Unternehmen auf die Verbraucher umlegen. Am wenigsten besorgt sind die Bewohner der großen Städte und die Grünen-Anhänger, was die Belastung durch hohe Energiepreise angeht.