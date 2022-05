Wohnen

Die SPD will dafür sorgen, dass in NRW jedes Jahr 100.000 Wohnungen gebaut werden. Davon sollen ein Viertel, also jedes Jahr 25.000 neue Wohnungen, mit sozialer Mietpreisbindung angeboten werden. Außerdem will die SPD Fördermöglichkeiten für den „gemeinwohlorientierten Wohnungsbau“ schaffen und beispielsweise die Gründung kommunaler Wohnungsunternehmen fördern, die Wohnungen dauerhaft günstig in der „Sozialbindung“ anbieten. Nach dem bisherigen System werden Wohnungen mit Fördermitteln gebaut und müssen dann für eine Bestimmte Dauer günstig angeboten werden; danach fallen sie aus der Sozialbindung heraus. Die SPD will außerdem eine Landeswohnungsbaugesellschaft gründen, die dort tätig wird, wo es sonst keine geeigneten Akteure gibt.

Erklärtes Ziel ist bezahlbares Wohnen für alle. „Unser Ziel ist es, dass wir in Nordrhein-Westfalen nicht mehr als 30 Prozent unseres verfügbaren Haushaltseinkommens für die Miete ausgeben müssen. Das soll für alle zehn Millionen Mieterinnen und Mieter in Nordrhein-Westfalen gelten.“

Beim Mieterschutz will die SPD in NRW alle Spielräume nutzen, die das Bundesrecht zur Verfügung stellt. Kommunen sollen leichter eine Mietpreisbremse veranlassen können. Eine neue „Kappungsgrenzenverordnung“ soll den Anstieg von Mieten dämpfen, und die SPD will eine „Umwandlungsverordnung“ einführen, um gegebenenfalls Luxusmodernisierungen und die Umwandlung von Miet- in Eigentumswohnungen zu verhindern. Die Straßenausbaubeiträge für Anlieger – derzeit durch die Landesregierung schon eingeschränkt – will die SPD komplett abschaffen, stattdessen soll das Land die Kosten tragen.