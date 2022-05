„Es gibt einige positive Ansätze“ : Nabu NRW veröffentlicht Wahlprüfsteine zur Landtagswahl

„Es gibt einige positive Ansätze, insbesondere beim Klimaschutz tut sich viel“, erklärte die Nabu-Landesvorsitzende Heide Naderer, bezogen auf das Wahlprogramm zur Landtagswahl in NRW. Foto: dpa/Ralf Hirschberger

Düsseldorf Der Naturschutzbund Deutschland in NRW hat seine Wahlprüfsteine zur Landtagswahl veröffentlicht. Es gebe viele positive Ansätze. Aber es gebe auch noch viel zu tun, so der Nabu.

Der Naturschutzbund Deutschland in NRW hat seine Wahlprüfsteine zur Landtagswahl veröffentlicht. „Es gibt einige positive Ansätze, insbesondere beim Klimaschutz tut sich viel“, erklärte die Nabu-Landesvorsitzende Heide Naderer am Donnerstag in Düsseldorf zu den Antworten der befragten Parteien CDU, SPD, FDP und Grüne. Der Natur- und Artenschutz erhalte allerdings nur bei einem Teil der Parteien die notwendige Aufmerksamkeit. „Und um konkrete Ziele und Maßnahmen drücken sich die Parteien zudem gerne“, kritisierte Naderer.