Nach fünf Jahren ist es soweit und die Landtagswahlen in NRW finden wieder statt. In Münster treten neun Parteien mit 25 Kandidatinnen und Kandidaten in drei Wahlkreisen an. Welche das sind, erfahren Sie in unserer Bildergalerie.

Bibiane Benadio (SPD) für den Wahlkreis Münster I - Steinfurt IV.