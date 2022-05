Landtagswahl NRW 2022 : Was Sie zur Landtagswahl in Mülheim an der Ruhr wissen müssen

Foto: SPD NRW 19 Bilder Die Kandidaten aus Heiligenhaus, Ratingen und Mülheim für die Landtagswahl im Überblick

Mülheim an der Ruhr Am 15. Mai wird in NRW ein neuer Landtag gewählt. Dann werden auch die Bürgerinnen und Bürger in Mülheim wieder an die Wahlurne gebeten. Alle Informationen rund um die Landtagswahl in Mülheim an der Ruhr.

Wann finden die Landtagswahlen 2022 in NRW statt und wer ist wahlberechtigt?

Am Sonntag, 15. Mai 2022 finden die Landtagswahlen in Nordrhein-Westfalen statt. Die Wahllokale sind landesweit von 8 bis 18 Uhr geöffnet.

Wahlberechtigt sind dann alle Bürgerinnen und Bürger, die die deutsche Staatsbürgerschaft besitzen, das 18. Lebensjahr vollendet haben, mindestens seit dem 16. Tag vor der Wahl die Hauptwohnung in Nordrhein-Westfalen haben und nicht vom Wahlrecht ausgeschlossen sind.

Welche Wahlkreise gehören zu Mülheim an der Ruhr?

Zur Landtagswahl 2022 wurde der Wahlkreis 38 Mettmann III in 39 Mettmann III – Mülheim II umbenannt und ist nun einer von zwei Wahlkreisen in Mülheim an der Ruhr. Der Wahlkreis 64 Mülheim I beinhaltet die Stadt Mülheim a.d. Ruhr mit den Kommunalwahlbezirken 1 bis 25.

Zum Wahlkreis 39 Mettmann III – Mülheim II gehören Heiligenhaus, Ratingen und Mülheim an der Ruhr mit den Kommunalwahlbezirken: 26 und 27.

Welche Kandidaten können in Mülheim an der Ruhr mit der Erststimme gewählt werden?

Von der CDU können Heiko Hendriks und Jan Volker Heinisch mit der Erstimme gewählt werden. Für die SPD treten Elisabeth Müller-Witt und Rodion Bakum an. Die FDP stellt Christian Mangen und Alexander Steffen zur Wahl in Mülheim. Kathrin Rose und Ute Meier sind die Kandidatinnen der Grünen, von der Linken können Marc Scheffler und Nina Eumann gewählt werden. Für die AfD gehen Bernd Ulrich und Dr. Wolfgang Lessau ins Rennen.

Welche Parteien können mit der Zweitstimme gewählt werden?

Alle Parteien, die bereits im Landtag vertreten sind, können mit der Zweitstimme gewählt werden. Das sind CDU, SPD, Grüne, FDP und AfD. Alle anderen Parteien müssen bis 27. März 2022 die Unterstützerunterschriften vorlegen.

Wie haben Parteien und Abgeordnete bei der letzten NRW-Landtagswahl 2017 in Mülheim abgeschnitten?

Bei der Landtagswahl 2017 in Nordrhein-Westfalen wurde Hannelore Kraft 43,7 Prozent der Erststimmen als Abgeordnete des Wahlkreises Mülheim I gewählt. Die meisten Zweitstimmen erhielt die SPD (34,9 Prozent), dahinter folgte die CDU (27,3), die FDP (13,7), die AfD (8,6), die Grünen (6,2) und die Linke mit 4,9 Prozent. Die Wahlbeteiligung lag bei 61,4 Prozent.