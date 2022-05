Wahl am 15. Mai : Was Sie zur Landtagswahl 2022 in Minden-Lübbecke wissen müssen

Minden-Lübbecke Die Landtagswahl in NRW steht kurz bevor. Am 15. Mai entscheiden die Wähler, wer in den Landtag einzieht. So auch in Minden-Lübbecke. Wer konnte dort zuletzt die meisten Stimmen für sich gewinnen? Und wer steht dieses Jahr zur Wahl? Eine Übersicht.

Bei der Landtagswahl 2017 musste die SPD in Minden-Lübbecke Stimmen einbüßen. In beiden Wahlkreisen verlor die Partei rund fünf Prozent. Zur Freude der CDU: Während es der SPD noch gelang, den Wahlkreis Minden-Lübbecke II für sich zu beanspruchen, konnte die Christdemokraten die meisten Stimmen im benachbarten Wahlkreis Minden-Lübbecke II gewinnen. Wird ihnen das dieses Jahr erneut gelingen? Oder wird eine andere Partei als Sieger der Landtagswahl am 15 Mai hervorgehen? Ein Überblick aus Minden-Lübbecker Sicht.

Was wird im Mai überhaupt gewählt?

Der Landtag ist das Parlament eines Bundeslandes. Die Bürger und Bürgerinnen von NRW wählen im Mai Abgeordnete, die in den Landtag ziehen. Dort kontrollieren sie die Arbeit der Landesregierung oder beschließen Gesetze. Der Landtag von NRW hat seinen Sitz in der Landeshauptstadt Düsseldorf. Aktuell besteht er aus 199 Abgeordneten, von denen 100 der CDU oder der FDP angehören. Eine denkbar knappe Mehrheit also für den seit kurzem regierenden Ministerpräsidenten Hendrik Wüst. Wie bei der Bundestagswahl können alle Wahlberechtigten mit ihrer Erststimme einen Direktkandidaten wählen. Mit der Zweitstimme wählen sie eine Partei. Dazu ist das Landesgebiet aufgeteilt in 128 Wahlkreise, zwei davon liegen in Bonn.

Was ist 2022 neu in Minden-Lübbecke?

In Minden-Lübbecke gibt es zur Landtagswahl 2022 keine Änderungen hinsichtlich der Einteilung der Wahlkreise.

Die Stadt Bad Oeynhausen mit den Stadtteilen Dehme, Eidinghausen, Volmerdingsen, Werste und Wulferdingsen wurde bereits zur Landtagswahl 2017 dem Wahlkreis 91 (Herford II – Minden-Lübbecke III) zugeordnet. Wahlvorschläge für diesen Wahlkreis sind dementsprechend auch in diesem Jahr beim Kreiswahlleiter des Kreises Herford einzureichen.

Welche Wahlkreise gibt es in Minden-Lübbecke?

Minden-Lübbecke I (Wahlkreis 88): die Gemeinden Espelkamp, Hille, Hüllhorst, Lübbecke, Petershagen, Preußisch Oldendorf, Rahden und Stemwede

Minden-Lübbecke II (Wahlkreis 89): die Gemeinden Minden, Porta Westfalica und Bad Oeynhausen mit den Stadtteilen Bad Oeynhausen, Lohe und Rehme

Wer vertritt Minden-Lübbecke im aktuellen Landtag?

Bei der Landtagswahl 2017 konnten die CDU-Abgeordnete Bianca Winkelmann und Christina Weng von der SPD in ihrem jeweiligen Wahlkreis die meisten Stimmen holen und sind seitdem im Landtag vertreten. Thomas Röckermann (AfD) gelang der Einzug in den Düsseldorfer Landtag über die Landesliste.

Welche Kandidaten können in Minden-Lübbecke über die Erststimme gewählt werden?

Die Parteien haben für die Landtagswahl 2022 in den zwei Wahlbezirken folgende Personen aufgestellt:

Minden-Lübbecke I: Daniela Beihl (FDP), Matthias Groh (AfD), Benjamin Rauer (Grüne), Andreas Schröder (SPD), Bianca Winkelmann (CDU), Karsten Ebert (dieBasis), Dietrich Janzen (Bündnis C) und Martin Klee (Freie Wähler)

Minden-Lübbecke II: Jonas Horstmann (CDU), Matthias König (FDP), Michael Müller (Freie Wähler), Jana Sasse (Grüne), Christina Weng (SPD), Werner Birtsch (dieBasis) und Thomas Röckermann (AfD)

Welche Parteien stehen über die Zweitstimme zur Wahl?

Bei der nordrhein-westfälischen Landtagswahl können 29 Parteien mit Landeslisten um Zweitstimmen werben. Das teilte der Landeswahlleiter in Düsseldorf mit. Sechs Listen habe der Landeswahlausschuss zurückgewiesen, darunter die Anarchistische Pogo Partei Deutschlands und Christen für Deutschland. Gründe seien etwa mangelnde Partei-Eigenschaften oder unzureichende Unterstützungsunterschriften gewesen. Folgende 29 Parteien können somit gewählt werden:

CDU

SPD

FDP

AfD

Grüne

Die Linke

Piraten

Partei für Arbeit, Rechtsstaat, Tierschutz, Elitenförderung und basisdemokratische Initiative (Die Partei)

Freie Wähler

Bündnis für Innovation & Gerechtigkeit (BIG)

Ökologisch-Demokratische Partei (ÖDP)

Ab jetzt…Demokratie durch Volksabstimmung – Politik für die Menschen (Volksabstimmung)

Marxistisch-Leninistische Partei Deutschlands (MLPD)

Die Violetten

Partei für Gesundheitsforschung (Gesundheitsforschung)

Deutsche Zentrumspartei – Älteste Partei Deutschlands gegründet 1870 (Zentrum)

Deutsche Kommunistische Partei (DKP)

Basisdemokratische Partei Deutschlands (dieBasis)

Deutsche Sportpartei (DSP)

Die Urbane. Eine HipHop Partei (Die Urbane)

Europäische Partei Liebe (Liebe)

Familien-Partei Deutschlands (Familie)

neo. Wohlstand für alle (neo)

Partei der Humanisten (Die Humanisten)

Partei des Fortschritts (PdF)

>> Partei für Kinder, Jugendliche und Familie << - Lobbyisten für Kinder – LfK

Partei Mensch Umwelt Tierschutz (Tierschutzpartei)

Team Todenhöfer – Die Gerechtigkeitspartei (Team Todenhöfer)

Volt Deutschland (Volt)

Wie hoch war die Wahlbeteiligung bei der Landtagswahl 2017 in Minden-Lübbecke?

Im Wahlkreis Minden-Lübbecke I lag die Wahlbeteiligung bei der Landtagswahl 2017 bei 61,9 Prozent – ganze 5,5 Prozent mehr als fünf Jahre zuvor. Ähnlich hoch war sie mit 60,6 Prozent im Wahlkreis Minden-Lübbecke II. Auch hier nahm die Wahlbeteiligung um 2,7 Prozent im Vergleich zur Landtagswahl im Jahr 2012 zu.

Wie haben die Parteien in Minden-Lübbecke 2017 abgeschnitten?

Während sich die SPD im Wahlkreis Minden-Lübbecke II die meisten Stimmen sicherte, gelang ihr das im Wahlkreis Minden-Lübbecke I nicht. Dort konnte sich 2017 die CDU mit einem knappen Vorsprung von 2,1 Prozent durchsetzen:

Minden-Lübbecke I: CDU (36,5 Prozent), SPD (34,4 Prozent), FDP (10,1 Prozent), Grüne (4,9 Prozent), Die Linke (3,4 Prozent), AfD (6,9 Prozent), Piraten (0,7 Prozent), Sonstige (2,9 Prozent)

Minden-Lübbecke II: CDU (27,6 Prozent), SPD (38,7 Prozent), FDP (10,9 Prozent), Grüne (6,6 Prozent), Die Linke (4,8 Prozent), AfD (7,5 Prozent), Piraten (1 Prozent), Sonstige (3 Prozent)

Wie haben die Abgeordneten aus Minden-Lübbecke 2017 abgeschnitten?

In Minden-Lübbecke I konnte die CDU-Abgeordnete Bianca Winkelmann 43,5 Prozent der Stimmen für sich gewinnen, dicht gefolgt von Ernst-Wilhelm Rahe (SPD) mit 36,7 Prozent.

Im benachbarten Wahlkreis Minden Lübbecke II hingegen hatte Christina Weng von der SPD die Nase vorn: Mit 42,7 Prozent konnte sie sich noch vor Kirstin Korte (CDU) mit 32,7 Prozent setzen.

Dieser Text wird vor der Wahl laufend aktualisiert.

