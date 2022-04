Landtagswahl 2022 : Wahlkampf mit Hindernissen

Liveblog Düsseldorf Der Wahlkampf der Parteien verläuft alles andere als störungsfrei. Die CDU kämpft mit dem Mallorca-Gate um Ursula Heinen-Esser, die SPD mit den Aussagen des Düsseldorfer Ex-Oberbürgmeisters Thomas Geisel zum Ukraine Krieg, die Grünen mit dem Rücktritt von Anne Spiegel und die Linke mit Sexismus-Vorwürfen. Bis zur Landtagswahl am 15. Mai bleibt nicht mehr viel Zeit. Welche Partei kann die Wähler trotzdem überzeugen und in der jetzt beginnenden „heißen Wahlkampfphase“ punkten? Und wer wird am Ende das Rennen machen? In unserem Live-Blog informieren wir Sie über die aktuellsten Ereignisse und stellen Ihnen verschiedene Landtagskandidaten und ihre politischen Ziele vor.