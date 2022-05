Landtagswahl am Sonntag : Wahl in Nordrhein-Westfalen hat begonnen – Lokale seit 8 Uhr geöffnet

Foto: Martin Ferl Infos So tickt NRW – Umfrage zu Landtagswahl, Inflation und Ukraine-Krieg

Liveblog Düsseldorf Seit acht Uhr können die nordrhein-westfälischen Bürgerinnen und Bürger in den Wahllokalen ihre Stimme abgeben. Am Samstag hat FDP-Bundesparteichef Christian Lindner die militärische und finanzielle Unterstützung Deutschlands für die Ukraine unter lautstarken Protesten in Düsseldorf verteidigt. Alle Entwicklungen im Newsblog.