Landtagswahl 2022 : Der Kampf um die Wählerstimmen hat begonnen

Foto: FOTOS: DPA (4), A. Tiwisina | GRAFIK: C. SCHNETTLER 8 Bilder Das sind die Spitzenkandidaten und Spitzenkandidatinnen für die Landtagswahl in NRW

Liveblog Düsseldorf Bereits in knapp vier Wochen wählt NRW einen neuen Landtag. Nach der jüngsten Umfrage wird die SPD stärkste Kraft. Aber noch ist nichts entschieden: Alle Parteien sind mitten im Wahlkampf. Wer wird am Ende das Rennen machen? In unserem Live-Blog informieren wir Sie über die aktuellsten Ereignisse und stellen Ihnen verschiedene Landtagskandidaten und ihre politischen Ziele vor.