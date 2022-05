Landtagswahl am Sonntag : Ministerpräsident Wüst kommt mit Kinderwagen zur Wahl – und appelliert an Bürger

Foto: Martin Ferl Infos So tickt NRW – Umfrage zu Landtagswahl, Inflation und Ukraine-Krieg

Liveblog Düsseldorf Seit acht Uhr können die nordrhein-westfälischen Bürgerinnen und Bürger in den Wahllokalen ihre Stimme abgeben. NRW-Ministerpräsident Hendrik Wüst gab am Vormittag seine Stimme in seiner Heimatstadt Rhede ab – in Begleitung seiner Familie. SPD-Spitzenkandidat Thomas Kutschaty wählte in Essen. Alle Entwicklungen im Newsblog.