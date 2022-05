Landtagswahl am Sonntag : NRW-Wahl startet mit hoher Beteiligung – enges Rennen erwartet

Foto: Martin Ferl Infos So tickt NRW – Umfrage zu Landtagswahl, Inflation und Ukraine-Krieg

Liveblog Düsseldorf Um 12 Uhr lag die Wahlbeteiligung in NRW in acht ausgewählten Kreisen und Städten bei etwa 36 Prozent. Einige der Spitzenkandidaten haben bereits ihre Stimme abgegeben – Ministerpräsident Hendrik Wüst in Begleitung seines Töchterchens und seiner Frau. Alle Entwicklungen im Newsblog.