Landtagswahl 2022 : Das verrät der „NRW-Check“ über den Ausgang der Wahl

Foto: Martin Ferl Infos So tickt NRW – Umfrage zu Landtagswahl, Inflation und Ukraine-Krieg

Liveblog Düsseldorf In gut einer Woche ist Landtagswahl, in einer Zeit, in der eine Krise auf die nächste folgt: Corona, Ukraine-Krieg und Inflation beschäftigen die Bürger und Bürgerinnen in NRW. Welche Auswirkung hat die aktuelle Lage auf den Ausgang der Wahl? Der „NRW-Check“ liefert neue Erkenntnisse. Hier geht's zum Live-Blog.