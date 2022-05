Armut und soziale Spaltung

Die Linke will sich in NRW vor allem gegen Kinderarmut einsetzen und ein Konzept für kommunale Aktionspläne auflegen. Der Berufseinstieg für Mütter und Alleinerziehende soll erleichtert werden, die Harzt-IV-Regelsätze sofort auf 658 Euro erhöht und die Anrechnung des Kindergeldes beendet werden. Betreuung und Bildung sollen für Kinder von der Kita bis zur Hochschule gebührenfrei sein und stattdessen massiv investiert – die Chancengleichheit so verbessert werden.