Wahl in NRW : Was Sie zur Landtagswahl 2022 in Gelsenkirchen wissen müssen

Was Sie zur Landtagswahl 2022 in Gelsenkirchen wissen müssen

Gelsenkirchen Die Wahl zum 18. Landtag von Nordrhein-Westfalen findet gemäß der fünfjährigen Wahlperiode 2022 statt. Auch Bürger der Wahlkreise in Gelsenkirchen werden dann mitentscheiden. Alle Informationen, die Sie zur NRW-Landtagswahl 2022 in Gelsenkirchen wissen müssen.

Im Mai wird sich bei der Landtagswahl in NRW entscheiden, wer das Land in den nächsten fünf Jahren regieren soll. Dann kommt es auch zum Duell Hendrik Wüst (CDU) und Thomas Kutschaty (SPD). Was Bürgerinnen und Bürger aus Gelsenkirchen bei der NRW-Landtagswahl wissen müssen im Überblick.

Wann finden die Landtagswahlen 2022 in NRW statt?

Die Landtagswahlen finden in Nordrhein-Westfahlen am 15. Mai 2022 statt.

Wer ist wahlberechtigt?

Am Wahlsonntag kann jeder wählen, der die deutsche Staatsbürgerschaft nach Artikel 116, Absatz 1 des Grundgesetzes besitzt, das 18. Lebensjahr vollendet hat, mindestens seit dem 16. Tag vor der Wahl seine Hauptwohnung in Nordrhein-Westfalen hat und nicht vom Wahlrecht ausgeschlossen ist.

Die Wahlbenachrichtigungen werden sechs Wochen vor der Landtagswahl verschickt. Am Wahlsonntag, 15. Mai, haben die Wahllokale von 8 - 18 Uhr geöffnet. Sofern Sie also noch nicht an der Briefwahl teilgenommen haben, können Sie als Wahlberechtigter in diesem Zeitraum wählen gehen.