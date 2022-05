Am 15. Mai 2022 wird in Nordrhein-Westfalen ein neuer Landtag gewählt. Laut der Landesverfassung muss die Wahl immer an einem Sonntag oder einem gesetzlichen Feiertag stattfinden. In NRW wurde seit dem Jahr 1975 die Wahl immer auf einen Sonntag im Mai gelegt.

Festgeschrieben ist das im Artikel 34 der Landesverfassung NRW. Dort heißt es: " Der Landtag wird auf fünf Jahre gewählt. Die Neuwahl findet im letzten Vierteljahr der Wahlperiode statt. Die Wahlperiode endet, auch im Fall einer Auflösung des Landtags, mit dem Zusammentritt des neuen Landtags."