Am Sonntag, 15. Mai, strömen wieder viele Menschen in die Wahllokale. Denn in Nordrhein-Westfalen wird ein neuer Landtag gewählt. Auch Hendrik Wüst (CDU), Ministerpräsident von Nordrhein-Westfalen, ist in Rhede auf dem Weg zur Wahlurne. Er kommt mit seiner Ehefrau Katharina und Tochter Philippa – schon wieder. Bereits zur Wahl des neuen NRW-Ministerpräsidenten im letzten Jahr kam er in Begleitung seiner Familie.