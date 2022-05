Kandidaten, Wahlkreise, Chancen : Das müssen Sie zur NRW-Landtagswahl 2022 in Dortmund wissen

Foto: SPD NRW 40 Bilder Die Dortmunder Kandidaten für die Landtagswahl NRW im Überblick

Dortmund Vier Kandidaten können für Dortmund direkt in den NRW-Landtag ziehen. Welche Parteien gute Chancen haben und wie die letzte Landtagswahl 2017 in Dortmund ausgegangen ist, lesen Sie hier.

Teilen

Teilen Weiterleiten

Weiterleiten Tweeten

Tweeten Weiterleiten

Weiterleiten Drucken

Vor dem Hintergrund der vergangenen Bundestagswahl wird der Blick auf die Landtagswahl spannend – auch in Dortmund: NRW wird seit 2017 schwarz-gelb regiert, die Stadt im Ruhrgebiet ist allerdings traditionell rot. Auf Bundesebene konnte sich die SPD gegen die CDU durchsetzen. Wird die SPD am 15. Mai auch in Dortmund gut abschneiden? Und: Wer steht überhaupt zur Wahl? Hier finden Sie alle Informationen zur Landtagswahl in Dortmund:

Wann findet die Landtagswahl in NRW statt?

Am 15. Mai 2022 wird in Nordrhein-Westfalen ein neuer Landtag gewählt.

Was wird bei der Landtagswahl in NRW gewählt?

Der Landtag ist das Parlament eines Bundeslandes. Die Bürger und Bürgerinnen von NRW wählen Abgeordnete, die in den Landtag ziehen. Dort kontrollieren sie unter anderem die Arbeit der Landesregierung oder beschließen Gesetze. Der Landtag von NRW hat seinen Sitz in der Landeshauptstadt Düsseldorf. Aktuell besteht er aus 199 Abgeordneten, von denen 100 der CDU oder der FDP angehören – eine denkbar knappe Mehrheit für Ministerpräsident Hendrik Wüst.

Wie viele Stimmen haben Wähler bei der Landtagswahl?

Wie bei der Bundestagswahl können alle Wahlberechtigten mit ihrer Erststimme einen Direktkandidaten wählen. Mit der Zweitstimme wählen sie eine Partei. Dazu ist das Landesgebiet aufgeteilt in 128 Wahlkreise, vier davon liegen in Dortmund.

Lesen Sie auch Abstimmung im Mai 2022 : Das sind die Spitzenkandidaten bei der Landtagswahl in NRW

In welchen Wahlkreisen wird bei der NRW-Landtagswahl in Dortmund gewählt?

Wie auch schon bei der letzten Landtagswahl wählen die Bürgerinnen und Bürger in vier gleichmäßig aufgeteilten Wahlkreisen:

Dortmund I: Mengede, Huckarde und die westliche Innenstadt (Kommunalwahlbezirke 4, 8 bis 10, 36, 37 und 39 bis 41)

Dortmund II: Eving, die östliche sowie die nördliche Innenstadt (Kommunalwahlbezirke 1 bis 3, 5 bis 7, 11 bis 14 und 29)

Dortmund III: Scharnhorst, Aplerbeck und Brackel (Kommunalwahlbezirke 15 bis 24)

Dortmund IV: Hörde, Hombruch und Lütgendortmund (Kommunalwahlbezirke: 25 bis 28 und 30 bis 35)

Wer vertritt Dortmund im NRW-Landtag?

Die Direktmandate gingen bei der Landtagswahl 2017 allesamt an die SPD. Im ersten Dortmunder Wahlbezirk konnte sich Armin Jahl mit 39,9 Prozent der Stimmen deutlich vor der CDU durchsetzen, in Wahlbezirk Nummer zwei war es Volkan Baran mit 39,1 Prozent – ebenfalls vor der CDU. In Wahlkreis III siegte Nadja Lüders (SPD) mit 43,7 Prozent der Stimmen. Wahlkreis IV ging ebenfalls an die SPD: Anja Butschkau holte dort 38,6 Prozent.

Welche Kandidaten stehen in Dortmund bei der Landtagswahl 2022 zur Wahl?

Lesen Sie auch Urnengang am Sonntag : Was Sie zur NRW-Landtagswahl wissen müssen

In jedem der vier Wahlkreise wird jeweils ein Direktmandat vergeben. Das Mandat erhält die- oder derjenige mit den meisten Erststimmen. Für die Landtagswahl 2022 haben die Parteien, die auch im Bundestag vertreten sind, in Dortmund in den vier Wahlbezirken folgende Personen aufgestellt:

Wahlkreis 111, Dortmund I: Ralf Stoltze (SPD), Andreas Flur (CDU), Michael Röls (Grüne), Melina Närdemann (FDP), Kevin Götz (Linke)

Wahlkreis 112, Dortmund II: Volkan Baran (SPD), Alexander Omar Kalouti (CDU), Katrin Lögering (Grüne), Nils Mehrer (FDP), Sonja Lemke (Linke)

Wahlkreis 113, Dortmund III: Nadja Lüders (SPD), Ina Brandes (CDU), Armel Djiné (Grüne), Xenia Buxmann (FDP), Andreas Esch (Linke)

Wahlkreis 114, Dortmund IV: Anja Butschkau (SPD), Matthias Nienhoff (CDU), Jenny Brunner (Grüne), Jens Isselhorst (FDP), Adelgunde Lammers (Linke)

Welche Parteien können in Dortmund über die Zweitstimme gewählt werden?

Auf jeden Fall werden die Parteien zugelassen, die jetzt schon im Landtag vertreten sind, also CDU, SPD, Grüne, FDP und AfD. Alle anderen Parteien müssen Unterstützerunterschriften vorlegen. Die Frist läuft bis zum 27. März.

Wie wurde 2017 bei der Landtagswahl in Dortmund gewählt?

Obwohl sich in NRW die Christdemokraten durchsetzen konnten, hat sich in Dortmund die SPD beweisen können. Dort haben die Sozialdemokraten mit insgesamt 40,41 Prozent die Landtagswahl gewonnen, die CDU hat 28,35 Prozent der Erststimmen erhalten. Drittstärkste Kraft wurde die FDP mit 7,72 Prozent, nur knapp dahinter landeten die Grünen mit 7,04 Prozent der Dortmunder Stimmen. Wieder knapp darunter fuhren die Linken 6,86 Prozent der Wählerstimmen ein. Mit leichtem Abstand nach unten lag die AfD mit 5,92 Prozent, die 2017 zum ersten Mal bei der Landtagswahl in NRW teilgenommen hat.

Alle Infos zur NRW-Landtagswahl 2022 in den benachbarten Wahlkreisen aus:

(leom)