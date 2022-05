In diesem Jahr findet die Landtagswahl in NRW statt. Gelsenkirchen ist in zwei Wahlkreise aufgeteilt. Wahlkreis 73 mit Gelsenkirchen I - Recklinghausen V und Gelsenkirchen II. Der Überblick über die Parteien und ihre Direktkandidaten.

Markus Karl (CDU) für den Wahlkreis Gelsenkirchen I - Recklinghausen V.