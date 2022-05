Wahlanalyse : NRW-Erdbeben stärkt Grüne und schwächt Olaf Scholz

Meinung Düsseldorf Die Grünen sind die großen Sieger der Wahl, alles läuft auf ein Bündnis mit der Union hinaus. Das bringt die klarste Mehrheit, wogegen alle anderen Optionen schwierig wären.

Die Prognosen zum Ausgang der NRW-Wahl deuten ein Erdbeben an: Im einstigen Stammland der Sozialdemokraten liegt die CDU weit vor der SPD, obwohl CDU-Spitzenmann Hendrik Wüst erst seit Herbst Ministerpräsident ist. Die SPD hoffte, vom Amtsbonus von Bundeskanzler Olaf Scholz zu profitieren, jetzt ist es umgekehrt gekommen: Die Sozialdemokraten fahren ihr schlechtestes Wahlergebnis bei einer NRW-Landtagswahl ein, wahrscheinlich auch, weil der Kanzler im Ukraine-Krieg eine weniger klare Haltung hat als Grüne und CDU. Es ist eine Katastrophe für die SPD, dass 60 Prozent der Bürger meinen, sie wirke in der Bundesregierung zögerlich und unentschlossen, schlimmer kann es für den Kanzler nicht kommen. Olaf Scholz versprach Führung, die Bürger vermissen sie.

Der große Sieger sind die Grünen. Mit rund 18 Prozent liegen sie dreimal so gut wie vor fünf Jahren, nur noch zehn Prozentpunkte trennen sie von der SPD. Sie sind auch mindestens dreimal so stark wie die extrem geschrumpfte FDP, die nun auch wegen des Chaos in den Schulen während der Corona-Zeit um ihren Wieder-Einzug in den Landtag bangen muss. Das ist ein historischer Sieg für die Ökopartei: In der größten Industrieregion Europas liegen sie auf einem starken dritten Platz, es ist fast unvermeidlich, dass sie der nächsten Landesregierung angehören werden.