Landtagswahl 2022 : Das sind die Wahlkreise in NRW

Das sind die Wahlkreise in NRW

Düsseldorf Am 15. Mai 2022 wird in Nordrhein-Westfalen die neue Landesregierung gewählt. Welche Kreise, Städte und Gemeinden zu welchem der 128 Wahlkreise gehören, haben wir hier für Sie zusammengefasst.

Mitte Mai entscheidet sich bei der Landtagswahl , wer Nordrhein-Westfalen in den kommenden fünf Jahren regieren wird. Von Ostwestfalen bis zur Eifel sind die Wahlberechtigten dazu aufgerufen, ihre Stimme abzugeben.

Zu welchem Wahlkreis welcher Wohnort gehört, hat sich dabei in vielen Teilen des Bundeslandes im Vergleich zur Landtagswahl 2017 verändert. Das liegt vor allem an einem Urteil des nordrhein-westfälischen Verfassungsgerichtshofs von 2019. Demnach orientiert sich die Einteilung der Wahlkreise jetzt an der Zahl der Wahlberechtigten. Vorher wurden die Wahlkreise auf Basis der Einwohnerzahl zugeteilt. Eine aktuelle Übersicht: